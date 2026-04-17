Pradales afirma que EH Bildu "ha fallado" cada vez que se ha abierto la posibilidad de lograr "acuerdos de país"

VITORIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha mostrado su disposición a dialogar con EH Bildu sobre posibles acuerdos que den respuesta a las principales necesidades de Euskadi, aunque ha denunciado que "cada vez" que se ha abierto la posibilidad de avanzar en la consecución de "acuerdos de país", la coalición soberanista ha sentido "vértigo" y "ha fallado".

Pradales ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a una pregunta de EH Bildu sobre las políticas que necesita Euskadi "para afrontar los retos de país y de sociedad".

El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha afirmado que en el "difícil" contexto actual, Euskadi requiere de "otro tipo de política", en la que "los intereses de país" se sitúen por encima de "los intereses de partido".

Otxandiano ha subrayado que pese a la mayoría absoluta que suman el PNV y el PSE-EE en el Parlamento Vasco, el Gobierno autonómico carece de "estabilidad", dadas las diferencias que ambos socios de gobierno tienen en "demasiadas cosas".

El representante de EH Bildu se ha referido específicamente a la falta de acuerdo que, al menos hasta el momento, han mostrado el PNV y el PSE-EE respecto a la forma de encauzar una reforma legal que permita dotar de seguridad jurídica a los requisitos lingüísticos de las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) en Euskadi.

"APROVECHAR LAS MAYORÍAS"

En este sentido, ha advertido de que "el bloqueo" en este asunto "no es una opción", por lo que ha emplazado al lehendakari a "tomar el liderazgo" y "demostrar que es posible avanzar y pasar a esa lógica de país, por encima de la lógica de partidos, aprovechando las mayorías que existen en este Parlamento".

En su respuesta, Pradales se ha mostrado dispuesto a "hablar con honestidad" con el representante de EH Bildu "sobre cualquier tema". No obstante, ha precisado que para eso son necesarios tres requisitos.

Por una parte, ha subrayado la importancia de "poner los temas claramente encima de la mesa y hacer preguntas concretas". Asimismo, ha subrayado que los temas se han de plantear "donde corresponden, en este caso en el Parlamento", y ha lamentado que hasta ahora EH Bildu haya optado por plantear sus propuestas "a través de los medios de comunicación y las redes sociales".

"ANUNCIOS DE CATÁSTROFE"

A su vez, ha manifestado que para un diálogo efectivo se ha de partir "de la realidad". Pradales ha reprochado a EH Bildu que esta misma semana se haya dedicado a "anunciar la catástrofe", advirtiendo de un riesgo de "declive" en Euskadi. "Tenga cuidado; los diálogos de altura que se han de tener en el Parlamento, se pueden convertir en monólogos", ha avisado.

Tras reiterar su disposición a "hablar" con EH Bildu, ha subrayado que más allá de su labor de "fiscalización" del Gobierno, la coalición soberanista también debería "hacer una política constructiva", algo que exige "mojarse".

En este sentido, ha asegurado que "la realidad nos muestra que cada vez que se ha podido avanzar en el camino de acuerdos de país, EH Bildu ha fallado", algo que ha achacado al "vértigo" de la coalición a la hora de suscribir este tipo de acuerdos.

"En este Parlamento, EH Bildu no ha apoyado en ninguno de los grandes acuerdos que se han tomado en los últimos años, señor Otxandiano; y ahí está la realidad de los hechos: pacto de salud, sí pero no; pacto educativo sí, pero ley de educación no; nuevas capacidades políticas para Euskadi sí, pero cuando hay que ir a Madrid a defenderlas, no se sabe o no contesta; presupuestos sí allá y más allá [en Navarra y en el Estado], pero aquí, en este Parlamento, no", ha detallado.

Por todo ello, ha afirmado que "las lógicas de país y los acuerdos de país están muy bien", pero ha avisado de que "si EH Bildu quiere lograrlos de verdad, hay que mojarse". "Tienen dos años para pasar de las buenas palabras a las acciones; les seguimos esperando", ha afirmado, en referencia a los dos años que quedan de legislatura autonómica.