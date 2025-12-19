Pradales afirma que Euskadi ganará "peso político" en Europa con la creación de la Macrorregión Atlántica

Archivo - El Lehendakari, Imanol Pradales - ARNAITZ RUBIO-EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que Euskadi ganará "peso político" en Europa con la creación de la Macrorregión Atlántica, y ha añadido que están "muy satisfechos y muy contentos" por el paso dado por el Consejo Europeo para que su constitución pueda ser una realidad para 2027. "Nos vamos a sentar en una misma mesa los estados, las naciones sin estado y las regiones que conformamos la fachada atlántica", ha destacado.

Pradales, en declaraciones a los periodistas, ha recordado que la Macrorregión Atlántica es un proyecto que el Gobierno Vasco ha perseguido "desde hace cinco años, una iniciativa que ha liderado Euskadi".

Tras señalar que fue el anterior Lehendakari, Iñigo Urkullu, el que "comenzó poniéndola encima de la mesa", ha añadido que ayer, "afortunadamente, el Consejo Europeo, por unanimidad de los 27 estados, decidió activar e iniciar ese proceso". "Por lo tanto, esperemos que, dentro de 18 meses, sea una realidad", ha apuntado, para emplazar a trabajar para que el proyecto llegue a "buen puerto".

A su juicio, la decisión del Consejo Europeo "implica un salto cualitativo en términos políticos, ya que la fachada atlántica, con el liderazgo de Euskadi, va a adquirir más peso político en Europa". "Nos vamos a sentar en una misma mesa los estados, las naciones sin estado y las regiones que conformamos la fachada atlántica", ha subrayado.

El Lehendakari ha asegurado que la Macrorregión "es una herramienta fundamental para impulsar la reindustrialización, las conexiones energéticas, las infraestructuras de transporte, como las ferroviarias, las portuarias, y también iniciativas en otros ámbitos, como el universitario o el de la innovación, que son muy relevantes para el desarrollo económico, social y cultural de todo el eje atlántico".

"AGENDA BILATERAL" CON SÁNCHEZ

Asimismo, ha defendido que la Macrorregión "es también fruto de una agenda bilateral entre Euskadi y el Estado", en concreto, entre el presidente Pedro Sánchez y él. "Quiero también reconocer la seriedad del trabajo realizado, la constancia del trabajo realizado, para lograr el fruto que ayer se obtuvo", ha precisado.

También ha querido "poner en valor esa agenda bilateral en otro sentido también", en otros temas en "muy relevantes en el ámbito europeo", en los que se trabaja, en alusión específicamente a la oficialidad de la euskera en las instituciones europeas.

"Esperemos que llegue un día, más pronto que tarde, en el que el Consejo Europeo admita su oficialidad en las instituciones europeas", ha remarcado.