Pradales anuncia una revisión al alza de las previsiones económicas para 2026 pese a las "nubes negras" de este otoño

Destaca que la economía vasca ha demostrado su capacidad para "aguantar y hacer frente" al complicado contexto mundial

VITORIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha anunciado que pese a las "nubes negras" que se presentan este otoño en el ámbito económico y geopolítico internacional, el Gobierno Vasco revisará al alza sus previsiones económicas para 2026, dado que Euskadi ha demostrado su capacidad para "aguantar y hacer frente" al complicado contexto mundial

Pradales, en respuesta a una pregunta del PNV en el pleno de control que celebra este viernes el Parlamento Vasco, ha explicado que pese a que la situación de "incertidumbre geopolítica, política y económica" en el ámbito internacional también afecta a Euskadi, la comunidad autónoma está "aguantando bien".

En este sentido, tras repasar los positivos indicadores económicos y de empleo de Euskadi, ha señalado que "aunque estamos en una situación de solidez, debemos seguir trabajando para proteger nuestro tejido industrial y el empleo".

Pradales ha recordado que el Gobierno Vasco ya ha dado "pasos importantes" en esta dirección en los últimos meses, si bien "esto no es suficiente y necesitamos más". Además, ha anunciado que "hoy" se darán a conocer las perspectivas económicas para 2026, que según ha indicado "van a ser más positivas de las que estábamos contemplando hasta hace unas semanas".

En todo caso, ha subrayado la necesidad de "poner toda la carne en el asador", para lo que ha planteado tres actuaciones "prioritarias" que se acometerán en este otoño.

En primer lugar, ha anunciado la próxima aprobación y remisión al Parlamento del Plan Industrial de Euskadi, a la que se sumará la evaluación del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación y la puesta en marcha de los 'faros de la innovación'.

PLAN DE INVERSIONES

Además, ha explicado que el próximo miércoles se presentará el Plan de Inversiones con el que se activarán los mil millones de euros contemplados en la 'Alianza Financiera Vasca'. El plan --ha añadido-- tiene como objetivo "fortalecer la base productiva vasca; garantizar nuestra soberanía tecnológica, industrial y alimentaria; acelerar la transición digital y ecológica; y reforzar el liderazgo de Euskadi en innovación y cohesión territorial sobre tres grandes ejes de actuación.

Por otra parte, ha recordado que el 28 de octubre se aprobará el proyecto de presupuestos de Euskadi para 2026, que será "el más alto de la historia de Euskadi".

"Aunque en otoño vengan nubes negras y veamos que se acercan, seguiremos trabajando de forma colaborativa para que Euskadi esté preparada para lo que venga", ha destacado Pradales, que se ha mostrado "confiado" en la capacidad de Euskadi para "hacer frente a la incertidumbre global". "Tengo esperanza y mucha ilusión; y tenemos mucho trabajo que hacer", ha señalado.