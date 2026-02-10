Pradales apela a una nueva alianza para una Europa "ágil" que ponga "la sexta velocidad hacia la reindustrialización"

Clausura del 'Leaders Meeting – Fit for the Future' en Bilbao. - JON RODRIGUEZ BILBAO-IREKIA

BILBAO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha apelado a conformar "una alianza renovada entre territorios, Estados miembros e instituciones europeas" para conseguir "una Europa ágil y resolutiva, con verdadera autonomía política" que "ponga la sexta velocidad hacia la reindustrialización".

El presidente vasco ha clausurado este martes la segunda edición del 'Leaders Meeting - Fit for the Future', un evento que se ha celebra en el Euskalduna de Bilbao y que ha culminado con la firma de la 'Declaración de Bilbao 2026' por parte de los 14 territorios industriales presentes en el foro y en el que se recogen los compromisos comunes en materia de competitividad industrial, innovación y tecnologías estratégicas.

Según ha informado el Gobierno Vasco, en un contexto marcado por "la aceleración tecnológica, las tensiones geopolíticas y profundos cambios sociales", la 'Declaración de Bilbao' subraya la necesidad de reforzar la capacidad de Europa para generar prosperidad sostenible, competitividad industrial y autonomía estratégica.

En palabras de Imanol Pradales, "las regiones, territorios y naciones más industrializadas e innovadoras de Europa estamos listas para actuar con unidad, ambición y visión de futuro". "Somos la clave para garantizar la autonomía política y estratégica de Europa en este momento decisivo", ha asegurado.

Por ello, ha reivindicado que "territorios y realidades subestatales deben tener voz propia y capacidad de coparticipar en las decisiones, las inversiones y la gobernanza del resurgir europeo".

El texto suscrito por las regiones participantes refleja esa "voluntad y ambición política" y apunta la necesidad de "una profunda revisión del funcionamiento institucional" de la Unión Europea. Según ha explicado el lehendakari, se ha decidido "actuar conjuntamente para afrontar la incertidumbre con una hoja de ruta concreta".

"Damos un paso para fortalecer la soberanía europea de la mano de los clústeres en tres áreas estratégicas: tecnologías limpias, inteligencia artificial y cuántica, y salud y biotecnología", ha subrayado.

Asimismo, han explicado desde el Ejecutivo, la colaboración público-privada se "consolida como un elemento estratégico de transformación" en los tres sectores "clave" abordados a través de los clústeres participantes en la iniciativa, de tecnologías limpias, tecnologías digitales como la inteligencia artificial y la cuántica y las biociencias.

La 'Declaración de Bilbao' articula "una visión compartida sustentada en cuatro principios interdependientes", entre ellos la gobernanza multinivel "como imperativo estratégico".

En este sentido, se considera que "la capacidad transformadora de Europa depende de una cooperación eficaz entre los niveles europeo, estatal y regional" y las regiones deben ser reconocidas "como socios estratégicos en el diseño y la ejecución de políticas". Por ello se reclama "una aplicación sustantiva del principio de subsidiariedad" que supere "enfoques uniformes" y reconozca "la diversidad territorial".

Otro de los principios es el de competitividad, liderazgo industrial y resiliencia de las cadenas de valor. En este ámbito, se advierte de que la política industrial debe impulsar la investigación, la innovación y la colaboración a lo largo de toda la cadena de valor, "consolidando el liderazgo europeo en ámbitos estratégicos" como las tecnologías limpias, la digitalización, los semiconductores, la microelectrónica y la biotecnología.

La innovación, conocimiento y competencias para una sociedad inclusiva es el tercero de los principios. Para las regiones participantes, la excelencia científica europea debe traducirse en competitividad global y se reclama "un refuerzo" de la inversión en I+D+i, infraestructuras científicas, digitales y tecnológicas, así como un mejor acceso a financiación privada.

Finalmente se apuesta por la sostenibilidad y transición verde reafirmando el compromiso con las energías limpias, la economía circular y la movilidad sostenible y subrayando que sostenibilidad, competitividad e inclusión deben avanzar de forma conjunta.

SOCIOS ESTRATÉGICOS

La Declaración señala que los próximos años serán "determinantes para convertir las ambiciones europeas en resultados tangibles", han apuntado desde el Ejecutivo. En este sentido, se reclama que el próximo Marco Financiero Plurianual posterior a 2027 reconozca plenamente el papel de las regiones como socios estratégicos en la agenda industrial y de innovación europea.

"Lanzamos un llamamiento a una alianza renovada entre territorios, Estados miembros e instituciones europeas. Solo así conseguiremos una Europa ágil y resolutiva, con verdadera autonomía política, que ponga la sexta velocidad hacia la reindustrialización", ha asegurado el Lehendakari.

Pradales se ha comprometido a que lo acordado en la 'Declaración de Bilbao' se lleve a la práctica cuanto antes. Según ha concluido, "tenemos una gran responsabilidad: fortalecer la base industrial, fortalecer la democracia y Europa. Somos imprescindibles para que las políticas europeas tengan éxito e impacto real. No sólo en su implantación, sino también en su diseño y evaluación".