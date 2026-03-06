Pradales asegura que los campamentos juveniles de este próximo verano contarán con "todas las garantías"

Archivo - Imanol Pradales en el pleno de control del Parlamento Vasco - IREKIA - Archivo

VITORIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado, en referencia a los presuntos delitos contra la libertad sexual que se habrían cometido en el campamento juvenil de Bernedo (Álava), que el Gobierno Vasco mantiene una actitud de "tolerancia cero con quien pone en peligro la seguridad e integridad de los menores", y que las colonias que se organicen este próximo verano en Euskadi contarán con "todas las garantías".

Pradales ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a una pregunta de la única parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, sobre el campamento juvenil de Bernedo (Álava), en el que la Justicia está investigando presuntos delitos contra la libertad sexual de varios menores de edad.

Martínez ha acusado a las instituciones de no haber hecho "su trabajo" para evitar que se produjeran estas situaciones, y en referencia a la posibilidad de que estas colonias puedan volver a celebrarse, ha advertido de que "no es admisible bajo ningún concepto que una entidad sospechosa de prácticas inaceptables con menores tenga ni siquiera la opción de poder volver a repetir estos actos", por lo que Vox reclamará la adopción de medidas cautelares.

En su respuesta, Pradales ha recordado que "el mínimo exigible en democracia es el respeto a la separación de poderes", de forma que "nadie puede impedir la organización de un campamento porque le venga en gana". "Vivimos en un Estado de derecho; y desde el punto de vista del Poder Judicial, la instrucción está en curso", ha añadido.

REFUERZO NORMATIVO

En todo caso, ha destacado que las instituciones vascas ya han adoptado medidas "para que este tipo de situaciones no se repitan". En este sentido, tras precisar que la autorización, el control e inspección de los 'udalekus' corresponde a las diputaciones forales, ha recordado que el Gobierno reformará próximamente el decreto de ocio y tiempo libre para "reforzar el marco normativo para garantizar la seguridad, la calidad educativa y, sobre todo, la protección integral de las personas menores".

Asimismo, ha recordado que se encuentra en fase de tramitación parlamentaria una reforma de la ley de juventud, también con el objetivo de reforzar las garantías u controles sobre este tipo de actividades. En este sentido, y en referencia a las críticas de EH Bildu a la forma en la que se ha tramitado esta reforma, ha lamentado que haya quien pretende "dilatar" esta modificación legislativa.

Pradales, que ha afirmado que no le gustaron "nada" los hechos denunciados por 17 familias que enviaron a sus hijas e hijos a las colonias de Bernedo, ha advertido de que no permitirá "que se ponga en cuestión el compromiso de este Gobierno con la protección total de las y los menores en este país".

De esa forma, ha destacado que todas las administraciones concernidas están adoptando medidas "concretas", con "inspecciones, campamentos registrados, endurecimiento de las sanciones, declaración responsable a las asociaciones organizadoras, formación específica a personas delegadas de protección del menor, y más inspectores e inspectoras, y así como la activación de un teléfono de información específico".

"Señora Martínez, que le quede claro: tolerancia cero con quien pone en peligro la seguridad e integridad de los menores en Euskadi", ha manifestado. El lehendakari, en todo caso, ha recordado que Euskadi cuenta con una oferta de 'udalekus' o campamentos de verano "de primerísimo nivel" y que "ha permitido a miles de personas disfrutar de experiencias inolvidables en espacios seguros y educativos".

De esa forma, ha subrayado que "este verano los 'udalekus' de Euskadi van a contar con todas las garantías", por lo que ha animado a las familias a que inscriban a sus hijas e hijos en las distintas colonias que se organizan en el País Vasco.