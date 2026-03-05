Pradales convoca para el miércoles reunión de urgencia del Grupo de Defensa Industrial ante el conflicto bélico en Irán

El Lehendakari, Imanol Pradales - IREKIA

BILBAO 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha convocado para el próximo miercoles una reunión de urgencia del Grupo para la Defensa Industrial para analizar con el conjunto de instituciones, sindicatos, clústeres y empresas afectadas la situación de conflicto bélico en Oriente Medio.

Pradales, que se encuentra de viaje oficial en Bruselas, ha afirmado que este conflicto supone "la mayor amenaza energética y logística para la industria vasca" desde la guerra de Ucrania, y ha señalado que hay que "preparar, en su caso, un paquete de medidas de contigencia ante la posibilidad" de que este se prolongue "durante meses".

