Pradales convoca ronda de contactos con partidos y agentes socioecómicos en la primera quincena de septiembre

El lehendakari, Imanol Pradales, durante el primer Consejo de Gobierno Vasco del nuevo curso político, a 27 de agosto de 2026, en San Sebastián, País Vasco (España) - Zabala - Europa Press

SAN SEBASTIÁN, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha convocado a los partidos y agentes socioecómicos de Euskadi a una ronda de contactos a desarrollar en la primera quincena de septiembre para "compartir diagnóstico de situación, reforzar el clima de diálogo y favorecer la búsqueda de acuerdos en Euskadi", ante un escenario "de máxima incertidumbre internacional y ante el nuevo ciclo electoral que se va a abrir en el año 2027", con las elecciones municipales, forales y al Parlamento de Navarra en mayo, y los comicios generales todavía sin fecha prevista.

En la comparecencia posterior al primer Consejo de Gobierno del nuevo curso político, celebrado en el Palacio Miramar de Donostia-San Sesbastián, Pradales se ha referido a la crisis humanitaria que se ha producido tras la entrada masiva de migrantes de miles de migrantes en Ceuta el pasado 30 y 31 de julio.

"Por eso, debemos seguir cultivando en Euskadi el diálogo y el entendimiento, porque son la esencia de la política y lamentablemente no es lo que hemos visto ante la crisis humanitaria y política de Ceuta. Ante una tragedia de esta magnitud, creo que tan solo debiera existir un único camino, y responder de manera eficaz, de manera humana. Y eso significa celeridad, transparencia, colaboración y unidad", ha indicado.

Por desgracia, ha señalado que se ha visto "todo lo contrario, una Europa ausente, un Gobierno que no ha respondido de manera eficaz y una oposición que no está a la altura". "A los responsables políticos nos corresponde fortalecer las instituciones, el diálogo entre diferentes, la cultura democrática día a día. La ciudadanía nos exige que dejemos de lado nuestras diferencias, que nos pongamos de acuerdo, especialmente ante los momentos de crisis", ha remarcado.

En este sentido, ha recordado que en julio de 2024 inició la legislatura con una ronda de encuentros con los agentes políticos, económicos y sociales de Euskadi, y hoy ha vuelto a contactar "con todos ellos para celebrar nuevos encuentros de trabajo".

"Ante un escenario de máxima incertidumbre internacional, ante el nuevo ciclo electoral que se va a abrir en el año 2027, es necesario compartir el diagnóstico de situación, reforzar el clima de diálogo y favorecer la búsqueda de acuerdos en Euskadi", ha subrayado.

Su intención, ha precisado es "mantener el foco en lo que verdaderamente importa, que es responder a las preocupaciones de la ciudadanía vasca y seguir preparando nuestro país para el futuro", ha indicado.

Por esta razón, ha explicado que ha convocado a los agentes socioeconómicos y a los partidos políticos durante la primera quincena de septiembre.

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