Pradales cree "prometedora" la voluntad de Sánchez con el Estatuto pero no admitirá dilaciones ni que se desnaturalice

BILBAO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, cree "prometedora" la voluntad que les ha expresado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para cumplir el Estatuto, pero ha asegurado que no admitirá "dilaciones injustificadas" ni que se "desnaturalicen" las competencia a traspasar.

Pradales, que ha intervenido en 'Encuentros DEIA', con el título 'Nuevas capacidades políticas para la casa vasca', ha destacado que el Estatuto "es un pacto político, no una carta otorgada", y supone "un acuerdo bilateral firmado entre iguales". "Siendo así, no puede reinterpretarse de manera unilateral, ni mucho menos desnaturalizarse", ha advertido.

Por ello, ha dicho que ""lo que debe hacerse, por encima de todo, es cumplirse". "Y para eso, es necesario el compromiso político de quien mantiene esta deuda con Euskadi", ha destacado.

El Lehendakari ha recordado que, hace 15 días, se reunió con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa con el objetivo de analizar la 'Agenda Bilateral' que ambos Ejecutivos han compartido estos 18 meses de legislatura vasca.

En este encuentro, entregó a Sánchez un informe con el grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados, en el que se reconocían "los avances positivos" por la transferencia de algunas competencias, pero también subrayaban "los incumplimientos en materias esenciales para el bienestar de las y los vascos".

Según ha especificado, el incumplimiento "más relevante es el del compromiso de culminar el Estatuto de Gernika antes de que finalizara 2025". "Nuestra conclusión fue clara: preocupación y exigencia al Gobierno español para que aborde las negociaciones de una forma más rigurosa y planificada, seriedad y diligencia ante los acuerdos alcanzados y firmados", ha indicado.

Imanol Pradales ha asegurado que la respuesta del presidente del Gobierno del Estado "fue prometedora". "Pero la experiencia nos demuestra que, hasta firmar, no nos debemos confiar. Y recuerdo que, en estos momentos, estamos hablando de competencias de calado, competencias que nos pertenecen, pero que el Gobierno español se resiste a traspasar, vulnerando la voluntad democráticamente expresada por vascas y vascos", ha asegurado.

En este nuevo año, a partir de las cinco últimas materias transferidas en la Comisión Mixta de Transferencias del 16 de enero, ha recordado que el Gobierno Vasco ha abierto "una nueva fase de la Agenda Bilateral", y este mismo miércoles la consejera y portavoz del Ejecutivo de Euskadi, Maria Ubarretxena, está celebrando nuevas reuniones con diferentes Ministerios en Madrid.

Pradales ha remarcado que acordó con Pedro Sánchez celebrar una Comisión Bilateral de Cooperación y una Comisión Mixta del Concierto antes de Semana Santa.

AEROPUERTOS VASCOS

Los objetivos se enmarcan en tres ejes, tal como ha explicado, con un primero que se refiere al Autogobierno político, en el que se establece un primer paquete de competencias, incluidos Aeropuertos vascos. En el eje concerniente al Autogobierno económico, comprende acuerdos en la Comisión Mixta del Concierto, incluyendo los recursos para la dependencia o el inicio de negociaciones para la Ley quinquenal del Cupo.

En tercer lugar, se encuentran las Políticas públicas y retos de futuro, que comprenden, entre otras, las carpetas de Salud, Seguridad, Conectividad, Industria o Migración.

"Porque yo me pregunto: ¿a quién no le interesa que pueda haber más jueces y más juicios rápidos para hacer frente a la multirreincidencia? ¿o que podamos contar con más médicos en Euskadi? ¿Quién se opone a que podamos trabajar para que los aeropuertos vascos tengan más y mejores conexiones internacionales? ¿A quién no le interesa que Euskadi cuente con herramientas para gestionar la migración?", ha preguntado el Lehendakari.

El máximo representante del Gobierno Vasco ha resaltado que no se trata de "obsesiones identitarias", sino de "más y mejor bienestar". "Es lo que hay en juego cuando hablamos de Autogobierno, es responder a las demandas y necesidades de la sociedad vasca. Por eso, nuestro empeño en que el Gobierno español cumpla en su totalidad los compromisos adquiridos", ha añadido.

Imanol Pradales ha recordado que han demandado abordar las negociaciones "asumiendo unas directrices políticas más resolutivas". "Es decir, que lo pactado a nivel político no se tope de manera continua con obstáculos, resistencias y trabas administrativas y políticas. Esa práctica dilatoria y obstruccionista, además de devaluar la acción política, incide de manera directa en las oportunidades de Euskadi y en la calidad de vida de la ciudadanía vasca", ha dicho.

A su juicio, esto no lo pueden "permitir". "Durante estas próximas semanas podremos calibrar la voluntad real del Gobierno español en su conjunto. Veremos qué es lo que ocurre. Lo que tenemos claro es que no contribuiremos a hacer ruido, tampoco al descrédito de la acción institucional y política".

Tras asegurar que no van a "alimentar el clima de confrontación permanente" que se observa "del Ebro para abajo", ha insistido en que seguirán "siendo firmes en los contenidos y pragmáticos en la acción".

"Pero tan claro como eso afirmo que no vamos a dar por buenas ni competencias desnaturalizadas, ni reinterpretaciones interesadas, ni dilaciones injustificadas. El cumplimiento del Estatuto de Gernika es una deuda pendiente del Estado con el Pueblo Vasco. 'Pacta sunt servanda', los pactos están para cumplirse", ha avisado.