Pradales cree que está por ver si lo que queda de legislatura estatal es de "gestión con orden" o de "absoluto caos"

Archivo - El lehendakari, Imanol Pradales, en acto institucional en Vitoria-Gasteiz - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha insistido en que la legislatura estatal está "en el tiempo de descuento", aunque desconoce si puede durar "once meses o menos", y ha advertido que lo que está en cuestión es si lo que queda de mandato será "de gestión con orden" o se entra "en fase absoluta de caos", que cree que hay que evitar.

En una entrevista concedida al programa 'La Kapital' de TeleBilbao, Pradales ha recordado que, ante los casos que afectan al entorno del PSOE, ya dijo hace un año que la legislatura había entrado "en otra fase".

Por ello, cree que el presidente Pedro Sánchez debe explicar qué sentido tienen los meses que quedan de legislatura porque el momento actual "es muy delicado". "Por eso, he estado pidiendo que el presidente Sánchez dé la cara, sea ejemplar, sea transparente, y dé todo tipo de explicaciones y razones para que entendamos que la legislatura puede tener un sentido", ha remarcado.

En su opinión, si no se dan "todas las explicaciones que muchas personas necesitan escuchar para entender algo de lo que está ocurriendo, que es absolutamente comprensible porque hay casos muy graves que están saliendo a la luz, el riesgo es que los meses que quedan sean caóticos", y se "entre en una suerte de proceso de descomposición, y eso el malo".

En todo caso, se ha mostrado convencido de que se está "en tiempo de descuento". "La legislatura puede durar once meses o menos. La cuestión es si estos meses de descuento se gestionan con cierto propósito, con cierto orden o si entramos en una fase absoluta de caos. Yo creo que hay que evitar ese caos", ha subrayado.

El Lehendakari también le ha pedido a Pedro Sánchez que intente aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, porque no tiene cuentas públicas nuevas desde 2023.

Imanol Pradales ha vuelto a recordar que hace un año vio a Sánchez muy afectado por los casos judiciales que rodeaban a su entorno político y familiar. Ahora, sin embargo, cree que parece estar "algo mejor psicológicamente", pero considera que le tiene que afectar todo lo que está ocurriendo.

En el ámbito político, asegura que los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo del Estado presentan un cumplimiento parcial, y ha recordado que todavía queda por culminar el Estatuto de Gernika. "Es un pacto que se firma, que implica competencias y transferencias a favor de Euskadi y que 47 años después, prácticamente seguimos pidiendo lo que por ley y referéndum nos corresponde. Tenemos que seguir pegándonos para que se transfieran cosas que para nosotros que son muy importantes", ha apuntado.

Entre los traspasos pendientes, ha recordado la Seguridad Social, los puertos de interés general, o cuestiones que afectan a la seguridad pública, entre otros".

Para cumplirlo, ha recordado que Pedro Sánchez y él suscribieron un calendario que llegaba a diciembre del 2025 y que no se ha cumplido. A su juicio, siempre se ponen "las mismas excusas" y se cumplen los compromisos cuando el Gobierno está necesitado de acuerdos puntuales, y "esto no puede y no debe ser". "El Estatuto tiene que cumplirse", ha emplazado, para asegurar que es partidario del pragmatismo y, por eso, siempre negociará "hasta el último minuto".

JUSTICIA Y POLÍTICA

Imanol Pradales también ha reflexionado sobre la situación de la justicia, y ha insistido en que "es el único poder que no tiene control". "Se controlan entre ellos, pero este es un sistema que no es como el de otros países con una democracia más avanzada", ha apuntado.

Tras considerar que existe una creciente "politización de la justicia y una judicialización de la política", ha señalado que es lo que se ha visto en las últimas décadas "y es un problema unido al modelo de Estado que deriva de la transición". "Queda recorrido por hacer", ha asegurado.

Durante la entrevista, también se ha referido a los últimos incidentes y ataques a agentes de la Ertzaintza, para recordar las conclusiones recogidas por el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, después de reunirse con más de un millar de personas en distintos encuentros de Segurtasun Foroa, y que tienen que ver con "la pérdida de respeto hacia la autoridad".

El lehendakari cree que todavía existen colectivos que ven a las fuerzas de seguridad como "un problema" y hay actitudes que demuestran que "hay personas que aún no han pasado página".

En todo caso, defiende que Euskadi sigue siendo un territorio "seguro", aunque ha admitido que existen puntos concretos donde la delincuencia supera la media y reclama medidas para combatir la reincidencia. También ha apostado por endurecer el control sobre la posesión de armas blancas. "No tenemos problemas graves de seguridad, pero debemos actuar", ha añadido.

EL PP VASCO, "AYUSIZADO"

También ha aludido a las críticas del presidente del PP vasco, Javier de Andrés, a las exigencias de euskera en la administración pública, y ha apuntado que "dice cosas más antipáticas" en los plenos de control del Parlamento Vasco.

El lehendakari ha explicado que no entrará en provocaciones de De Andrés. "No sé si la posición que han tomado es muy útil para los que les han votado porque lleva a la crispación", ha dicho, para acusar a los populares vascos de "ayusizarse".

Para Imanol Pradales, el PP vasco intenta imitar a Isabel Díaz Ayuso y trasladar la idea de que PNV, EH Bildu y PSE-EE son "lo mismo". Se trata, tal como ha precisado, de una estrategia que dificulta el diálogo y reduce las posibilidades de alcanzar acuerdos.

No obstante, ha recordado que, como lehendakari, tiene que buscar acuerdos "con todos", más allá de la mayoría con la que cuentan los socios del Gobierno Vasco, el PNV y PSE-EE.

Respecto al debate lingüístico, ha valorado el modelo que Euskadi aplica desde la Ley de Normalización del Euskera de 1982. "Se trata de avanzar poco a poco, sin excluir ni imponer", ha asegurado, para puntualizar que también la administración se euskalduniza de forma progresiva.

En este sentido, ha defendido que todos los ciudadanos tienen derecho a recibir atención en la lengua que elijan, en euskera o castellano, y ha señalado que el 80% de los funcionarios y empleados han logrado perfiles lingüísticos "muy altos pero siempre desde la progresividad". Asimismo, ha advertido de que, jugar con el euskera, los servicios público o la identidad, es "irresponsable".

BALANCE DE LEGISLATURA

Imanol Pradales, que ha realizado un balance de sus dos primeros años de legislatura, ha reconocido que han sido dos años "muy intensos". "Hemos sembrado mucho. Necesitamos tiempo para ir recogiendo", ha subrayado.

El Lehendakari ha remarcado que su Gobierno centró sus primeros esfuerzos en los asuntos más urgentes, como Osakidetza y el pacto de salud, y ahora sitúa la vivienda como "un gran reto social" y una de las principales prioridades.

Sobre el hecho de que haya sido el político mejor valorado por los vascos en los sondeos, ha considerado que es un "reconocimiento" a su Gobierno, "que está encarando muchos de los problemas e intentando darles respuestas".

A su juicio, la ciudadanía huye de "la crispación" porque hay "demasiada polarización, y demasiado 'y tú más'" y, por ello, agradece el estilo del Ejecutivo Vasco basado en "la honestidad".