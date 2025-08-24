Pradales critica que "ni el drama humano" de los incendios impida que "se acentúe la espiral polarizadora"

Reafirma la posición del Gobierno Vasco por "la estabilidad, acuerdos de colaboración entre instituciones" y el "fortalecimiento democrático"

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha lamentado que "ni el drama humano" de los incendios en España impida que "se acentúe la espiral polarizadora" y ha lamentado que prevalezcan "el tensionamiento y el cálculo políticos", en una situación en la que "la cooperación interinstitucional brilla por su ausencia en muchos de los representantes públicos". En esta coyuntura, ha reafirmado la posición del Gobierno Vasco por "la estabilidad, acuerdos de colaboración entre instituciones" y el "fortalecimiento democrático".

En un artículo publicado en Linkedin con motivo del inicio del curso político, titulado "Preparados para navegar la incertidumbre", el Lehendakari ha aludido a "las personas que han trabajado" durante la temporada estival y "siguen garantizando que los servicios públicos funcionen", y a "quienes están dejándose la piel en la extinción de incendios, salvando cientos de vidas en estos trágicos momentos". "Les envío toda mi solidaridad y les aseguro que el Gobierno y las instituciones vascas les seguiremos apoyando", ha afirmado.

En su opinión, "el panorama" en el Estado español "dista de ser esperanzador" y ha advertido de que "los incendios y sus consecuencias humanas y ambientales, los disturbios de Torre Pacheco y la polémica religiosa de Jumilla tienen un peligroso denominador común: la instrumentalización partidista descarada de desafíos colectivos como la integración de las personas migrantes, la sostenibilidad o el cambio climático".

Para Imanol Pradales, "tal y como sucedió con la dana, ni siquiera el drama humano impide que se acentúe la espiral polarizadora y prevalezcan el tensionamiento y el cálculo políticos". "La altura de Estado y la cooperación interinstitucional que brillan por su ausencia en muchos de los representantes públicos arroja más gasolina al fuego de la desafección y engorda las expectativas de partidos populistas y extremistas", ha lamentado.

Ante esta coyuntura, el Lehendakari ha asegurado que la posición del Gobierno Vasco "es clara". "Estabilidad, acuerdos y colaboración entre instituciones y público-privada. Fortalecimiento democrático. Cultura política basada en la ejemplaridad. Responsabilidad y autoexigencia, individual y colectiva. Solidaridad y empatía hacia quienes no gozan de nuestra suerte", ha señalado.

También ha comprometido "el despliegue" de "todas las fortalezas" del Ejecutivo vasco "al servicio de Euskadi, en el marco de un sólido proyecto europeo". "Unidad, esperanza y ambición. Esta es la realidad con la que tenemos que reconectar en el inicio del nuevo curso político. Siendo realistas, sin paños calientes, sin espectáculos y sin caer en el derrotismo o la resignación", ha indicado.

Imanol Pradales ha asegurado que su Gobierno y Euskadi están preparados "para navegar la incertidumbre", como ya han hecho "en muchos momentos de su historia". "El verano llega a su fin. Hay faena y tenemos fuerzas renovadas", ha señalado.

ORDEN INTERNACIONAL

Pradales se ha referido también a los acontecimientos "que ahondan en un orden internacional crecientemente convulso, inestable, y condicionado por el creciente deterioro del multilateralismo, el libre mercado, la paz y los derechos humanos".

En este aspecto, ha citado la firma del acuerdo arancelario entre EEUU y la UE y el recibimiento del presidente de EEUU, Donald Trump, al máximo dirigente de Rusia, Vladimir Putin, en Alaska "con todo tipo de honores y parabienes".

"Cero concesiones a su aliada histórica, a la máxima representante del proyecto que aglutina a la mayoría de las democracias europeas. Guante de seda para un autócrata sobre el que pende una orden de arresto de la Corte Penal Internacional de La Haya por presuntos crímenes de guerra", ha lamentado. A su juicio, ambos "cultivan el autoritarismo como valor, el personalismo como liderazgo político y nuevas ansias imperialistas".

Para el Lehendakari, Trump y Putin tienen en común "el deseo de instaurar un nuevo orden en el que principios básicos del derecho internacional como la integridad territorial se supeditan a la ley del más fuerte, y el comercio no persigue la prosperidad compartida con base en reglas justas y equilibradas, sino que se concibe como una herramienta de dominio, un juego de suma cero en el que para que uno gane el otro tiene que perder".

En su opinión, este escenario sitúa a Europa "ante el espejo de su desafío existencial", el de "fortalecer su proyecto o ser desplazada de decisiones que le afectan directamente". "Solo existen dos posibilidades: trabajar para lograr una autonomía estratégica real, o depender de actores internacionales que no creen en la democracia liberal ni en los derechos humanos", ha dicho.

En este marco, ha destacado "una tercera imagen emerge como un rayo de esperanza para establecer fuerzas renovadas", la de los principales líderes europeos "arropando al presidente Zelensky en la Casa Blanca".

El presidente del Gobierno Vasco cree que esta situación prueba que "cuando hay voluntad política, Europa puede estar a la altura de cualquier desafío".

Por otra parte, ha citado "la impunidad con la que Israel está perpetrando una absoluta barbarie en Gaza" para afirmar que "hoy, a las puertas de lo que todo apunta será la invasión total sobre Gaza City", se debe poner en valor la declaración institucional aprobada en el Parlamento Vasco el pasado 5 de junio, "condenando públicamente y sin matices el genocidio que está perpetrando el actual Gobierno de Israel contra la población civil palestinana y reconociendo el derecho del pueblo palestino a crear su propio Estado libre y soberano".

"No podemos permanecer impasibles ante las devastadoras imágenes que inundan nuestra vida diaria: bombardeos sobre la población civil y las colas de reparto de alimentos y medicamentos; bloqueo de la ayuda humanitaria para convertir la desnutrición y el hambre en armas de guerra", ha señalado.

El Lehendakari ha asegurado que este "horror" merece una respuesta "firme y conjunta", además del "apoyo sin fisuras a la labor de organismos internacionales como UNRWA".