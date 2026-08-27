Pradales critica la gestión "manifiestamente mejorable" del Gobierno en Ceuta y a una Europa "ausente"

SAN SEBASTIÁN, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha criticado la gestión "manifiestamente mejorable" del Gobierno de España en la crisis migratoria de Ceuta, ha lamentado la actitud "ausente de Europa, mirando hacia otro lado" y ha censurado a la oposición "no haber estado a la altura". Además, ha eludido adelantar acontecimientos sobre la disposición de Euskadi a acoger menores, pero ha advertido de que su sistema está "absolutamente tensionado".

Durante su comparecencia tras el Consejo de Gobierno celebrado este jueves en San Sebastián tras el descanso estival, Pradales se ha referido a la crisis humanitaria que se ha producido tras la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta el pasado 30 y 31 de julio, para criticar a una "Europa ausente, un Gobierno que no ha respondido de manera eficaz y una oposición que no está a la altura".

Según ha reiterado, la gestión de "una crisis y una tragedia humanitaria" como la de Ceuta es "manifiestamente mejorable", porque "se puede responder de forma más rápida, con más transparencia, con más colaboración y, sobre todo, con más unidad".

A su juicio, Europa ha estado "ausente, mirando para otro lado", cuando la UE "no puede estarlo, cuando hay un problema en frontera europea". Mientras, considera que el Gobierno "no ha andado hábil, ha andado tarde y, a veces, dando la sensación de estar internamente descoordinado", cuando ante una situación así "lo que hace falta es eso: celeridad, transparencia, colaboración y unidad".

En este punto, se ha preguntado si "tan complicado es, incluso en situaciones de crisis como esta, que levante el teléfono el presidente Sánchez y el teléfono el líder del primer partido de la oposición, el señor Núñez Feijóo, hablen y se pongan de acuerdo en unos mínimos para hacer un planteamiento común". "Porque creo que hay que dar una respuesta de Estado a una cuestión de este tipo y, desgraciadamente, no es lo que estamos viendo en la política estatal", ha añadido.

A su juicio, "hace falta una respuesta de altura" y evitar que "cada vez que hay una crisis o un shock externo" se convierta en "un campo de batalla política". "Creo que el Estado español no se lo puede permitir, hay momentos en los que gobernar y hacer oposición exige otra altura política y creo que Ceuta es uno de esos casos", ha dicho.

Imanol Pradales cree que aún hay tiempo para "ver eso en los dos grandes partidos españoles, porque si no, solo se estará alimentando a los extremos".

MENORES NO ACOMPAÑADOS

Respecto a los menores no acompañados que permanecen en Ceuta, ha rechazado que sea "una cuestión meramente administrativa" y ha apuntado que se trata de "una cuestión de reparto territorial de responsabilidades". "Estamos hablando de personas, de derechos humanos, de menores. Y nuestra obligación ética, jurídica e institucional es la protección del menor como bien superior por delante de cualquier otro criterio", ha defendido.

Ahora, ha añadido, se deben evaluar las necesidades de cada niño o niña, "qué riesgos afronta, qué vínculos familiares tiene, si hay una respuesta que puede garantizar sus derechos, cuál es la mejor respuesta".

En su opinión, "por encima de todo" debe prevalecer "el interés superior del menor", lo que obliga a las autoridades públicas "a actuar con método, con información y con garantías suficientes".

El lehendakari ha afirmado que "lo primero es conocer cuántos menores extranjeros no acompañados hay en Ceuta" y ha apuntado que los últimos datos de que dispone, que no son oficiales, "hablan de más de 2.400 niños y niñas, de los cuales parece que habría en torno a 800 niñas".

En su opinión, es "imprescindible" intentar localizar a las familias de los menores y ver "si se puede o no tener una interlocución" con ellas, "si se debe valorar o no el retorno, si es posible, si no es posible".

Según Pradales, si es posible localizar a las familias y que haya un retorno con sus familias "con garantías y seguridad", esta "tiene lógica que esa sea la primera intervención". En caso contrario, "parece que tiene lógica que haya una tutela por parte de las instituciones públicas".

Ha precisado que es el Estado el que "tiene la competencia y la responsabilidad para hacer esta atención individualizada" de los menores, algo que "están haciendo".

Respecto al potencial traslado de niñas a la Península, ha afirmado que "todavía no se ha trasladado a las comunidades autónomas la necesidad de acoger". En caso de que se produjera "esa derivación", ha recordado que Euskadi "siempre ha atendido de manera solidaria a las personas extranjeras menores de edad no acompañadas" y ha asegurado que, en general, Euskadi necesita tener "mucha más información" que hasta ahora.

Además, se ha referido a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se desarrolla este jueves y en la que participa Euskadi, para subrayar que "la posición vasca" ha contado con el apoyo de Canarias, de Castilla-La Mancha, La Rioja o Andalucía.

Tras insistir en que Euskadi reivindica que "se hagan las cosas bien, poniendo el interés superior del menor por encima de cualquier otra consideración", ha añadido que "si se puede realizar en condiciones de seguridad un reagrupamiento familiar de menores, se tendría que hacer" y, en caso contrario, "habrá que hacer una derivación, pero también en condiciones individualizadas".

Imanol Pradales ha reiterado que la Comunidad Autónoma Vasca siempre ha mostrado "la solidaridad para acoger con garantías de manera segura, de manera individualizada", pese a que "tiene el sistema absolutamente tensionado", con alrededor de 1.000 menores, pese a estar preparado para unos pocos más de 600.

Por ello, no ha querido adelantar acontecimientos sobre la disposición o no de Euskadi a acoger menores procedentes de Ceuta. "Hay que tener una cierta prudencia hasta que tengamos datos oficiales, conozcamos la situación, se decida por parte de las autoridades competentes cuál es el modo, en su caso, de trasladar y derivar a las personas menores en la península y cómo se pretende hacer", ha dicho.

Por otra parte, ha señalado que, "si algo demuestra la crisis de Ceuta y también la crisis de Canarias en el ámbito migratorio", es que "las comunidades que tienen frontera necesitan tener capacidades políticas e instrumentos políticos para dar una respuesta adecuada".

Según ha manifestado, en estos momentos hay "una falta de capacidades desde el punto de vista político para responder a veces de manera adecuada". Por ello, ha dicho que, aunque el Estatuto de Gernika no preveía esta cuestión, hoy hay en Euskadi más de 330.000 personas de origen extranjero "conviviendo y trabajando". "Necesitamos migración y necesitamos integrarla adecuadamente", ha señalado.

Ha vuelto a reclamar, en este sentido, el estatus de 'frontera norte', así como "capacidades políticas y herramientas necesarias para ejercerlas". "Desde luego, vamos a seguir insistiendo desde Euskadi en esta cuestión que está encima de la propia agenda bilateral que tenemos abierta con el propio Gobierno español", ha concluido.