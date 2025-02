Pradales defiende el "enorme esfuerzo" de Euskadi para combatir la segregación escolar e integrar al alumnado migrante

Sumar acusa al Gobierno Vasco de fomentar un modelo "altamente privatizado y segregador"

VITORIA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha defendido el "enorme esfuerzo" realizado por el Gobierno Vasco y por la comunidad escolar para combatir la segregación escolar y facilitar la integración de los alumnos de origen extranjero en el sistema educativo, que --según ha recordado-- desde el pasado mes de septiembre ha acogido ya, con el curso iniciado, a 6.000 nuevos alumnos.

Pradales ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a una pregunta del Grupo Mixto-Sumar sobre la segregación escolar y sobre la situación de la enseñanza privada concertada.

El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha recordado que en Euskadi, el 49% de los centros del sistema de enseñanza son colegios privados concertados, es decir, financiados con dinero público pero de propiedad privada. Por el contrario, ha destacado que la educación privada apenas supone el 10% en el conjunto de Europa.

Hernández ha denunciado que esta es, precisamente, una de las causas de la elevada tasa de segregación escolar que existe en Euskadi. El parlamentario ha atribuido esta situación al hecho de que el Gobierno Vasco "impulsa un sistema educativo con un elevadísimo porcentaje de innecesarios colegios privados financiados con dinero público", lo que supone fomentar un modelo "altamente privatizado y segregador".

En su respuesta, el lehendakari ha recordado que la ley de educación aprobada en 2023 por el Parlamento Vasco "otorga protagonismo a la escuela pública vasca", si bien trata de garantizar "una correcta convivencia con la enseñanza concertada".

A su vez, ha afirmado que dicha ley "desarrolla políticas contra la segregación escolar". En este sentido, ha reafirmado su compromiso con "hacer frente a la segregación y respetar nuestro modelo educativo en su integridad".

El lehendakari ha añadido que la ley establece "la coexistencia de las dos redes, la pública y la concertada". En este sentido, ha subrayado que este texto legislativo establece que "el Servicio Público Vasco de Educación está definido como el servicio dirigido a satisfacer el derecho fundamental a la educación prestado a través de los centros públicos y concertados".

"OBVIAR LA REALIDAD"

"A usted no le gusta, pero es la ley que ha aprobado este Parlamento; y usted no puede obviar esta realidad y pretender imponer un sistema público de educación a su medida que está basado solo en sus ideales", ha advertido a Hernández. Además, ha afirmado que se da la "paradoja" de que "allá donde cogobierna" Sumar "no se cumplen estos ideales".

Pradales ha señalado que "la demografía impacta en el conjunto del sistema educativo, en el ámbito público y en el ámbito concertado", lo que "obligará a reordenar el mapa escolar". De esa forma, ha recordado que el curso pasado, 7.760 alumnos y alumnas se incorporaron al sistema educativo vasco con las clases ya iniciadas.

Asimismo, en lo que va de curso escolar 2024-2025 ya son más de 6.000 los alumnos que se han sumado al sistema educativo en estas condiciones, y que "mayoritariamente", se trata de estudiantes "de origen extranjero y que en muchos casos no conocen la lengua castellana y prácticamente en todos no conocen el euskera".

El lehendakari ha añadido que estas alumnas y alumnos "son integradas en nuestro modelo educativo", que "está respondiendo con enorme esfuerzo" a este desafío.

A su vez, ha manifestado que el Gobierno Vasco está elaborando "una hoja de ruta para lograr un primer pacto vasco contra la segregación escolar".

Por todo ello, ha reprochado al parlamentario de Sumar que el debate que plantea sobre la red concertada "no está en la comunidad educativa". "Pongamos el foco en trabajar, en lograr los mejores resultados, adaptarnos a los retos que nos interpelan, que es lo que nos está pidiendo la sociedad vasca, y lo que nos autoexigimos también como Gobierno", ha añadido.