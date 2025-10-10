Pradales dice que la colaboración de Euskadi y Navarra es una necesidad histórica y aboga por su relación "sin límites"

Archivo - La presidenta de Navarra, María Chivite y el lehendakari, Imanol Pradales - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

Apuesta por "jugar la partida" de la reindustrialización europea "de la mano" porque supone un "oportunidad" para la ambas comunidades

VITORIA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado que la colaboración de Euskadi y Navarra es "una necesidad histórica" y ha apostado por su relación "sin límites" y por "construir día a día un pueblo sin fronteras". Además, ha abogado por "jugar la partida" de la reindustrialización europea "de la mano" porque supone una "oportunidad" para ambas comunidades.

Pradales ha recibido este viernes en el Palacio de Ajuria Enea a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, para la firma del Protocolo General de Colaboración entre la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma de Euskadi.

En una comparecencia conjunta, el Lehendakari ha puesto en valor que ambos representan a Gobiernos elegidos por ciudadanos "que comparten la lengua, la cultura, la forma de ver el mundo, las costumbres y la vocación de autogobierno". "Los vascos, en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa, Navarra e Iparralde nos sentimos en casa, porque estamos en nuestro país", ha apuntado.

Por ello, ha dicho que fomentar su colaboración "es una necesidad histórica". "Porque creemos en una relación sin límites y porque, en nuestro día a día, con total normalidad, construimos día a día un pueblo sin fronteras", ha destacado.

El Lehendakari ha explicado que el protocolo de colaboración que hoy suscriben "es un paso más en esa relación sin fronteras" en la que creen. "Este acuerdo, por lo tanto, añade un eslabón más a esa cadena que nos une, esa cadena que debemos cuidar y fortalecer cada día", ha señalado.

42 ÁMBITOS DE ACTUACIÓN CONJUNTA

Según ha apuntado, en el trabajo conjunto para reforzar su cooperación a través de la actualización y ampliación de este protocolo, la Comunidad Autónoma de Euskadi y Navarra han definido 42 ámbitos de actuación con el "claro objetivo" de impulsar la colaboración bilateral.

"Hoy estrechamos nuestros lazos al imprimir un nuevo ritmo a cuestiones fundamentales como la sanidad, seguridad, vivienda, infraestructuras estratégicas, migración, movilidad, turismo, cultura, euskera o la transformación y desarrollo industrial", ha indicado.

REINDUSTRIALIZACIÓN

Para Imanol Pradales, para Euskadi y la Comunidad Foral, conscientes de su tamaño, del momento que vive Europa, "complejo y convulso, y siendo dos territorios fuertemente industriales", la reindustrialización europea supone "una oportunidad".

Por ello, ha destacado que promoverán redes de intercambio de experiencias y desarrollo de proyectos en materias como descarbonización industrial, hidrógeno verde, eficiencia energética industrial, economía circular, clústeres, conectividad, transición digital, Inteligencia Artificial o Industria 4.0.

"Es necesario que juguemos bien nuestras cartas y nos movamos con rapidez e inteligencia. El tren de la reindustrialización está aquí y es fundamental que tengamos voluntad política para jugar esta partida de la mano. Estoy seguro de que lo haremos", ha defendido.

Pradales ha dicho que, "en estos tiempos de incertidumbre y polarización, en los que algunas y algunos tratan de cavar trincheras que solo alimentan la distancia y la desafección de la ciudadanía", cree que hoy se pone "una nueva piedra en la casa del acuerdo".

"Cultivamos así el espíritu del pacto, que creo que es la verdadera razón de ser de la política, junto con la ejemplaridad que debemos mantener siempre en nuestra acción diaria. Ambos formamos parte de dos Gobiernos de coalición, primamos el valor de la estabilidad y promovemos un mismo estilo de gobierno: anteponer siempre 'la política de las cosas' frente a 'las cosas de la política'. Nuestra receta es clara: discreción, seriedad, estabilidad y trabajo", ha remarcado.

PALESTINA

El Lehendakari ha querido comenzar su intervención con el mensaje de que "la paz está hoy más cerca en Palestina". "Se abre una ventana a la esperanza que tanto hacía falta. Esperamos que este sea un paso hacia una paz justa y duradera, basada en el respeto a los Derechos Humanos y en la dignidad de todos los pueblos y personas", ha afirmado.

En este sentido, ha apuntado que la prioridad ahora "es clara, consolidar cuanto antes el proceso de paz y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza". "Euskadi volverá a estar donde necesita. Nuestro país no va a fallar", ha asegurado.