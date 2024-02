Pradales dice que tras cumplir el Estatuto tocará hablar de "nuevo autogobierno" con reconocimiento de la "nación vasca"

Apuesta "por una nueva Euskadi" en la que desarrollar "el bienestar, la seguridad y la internacionalización"



BILBAO, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, ha afirmado este jueves que, tras cumplir en su totalidad el actual Estatuto de Autonomía, tocará hablar del "nuevo autogobierno" de Euskadi, entre cuyos aspectos más relevantes ha destacado "el reconocimiento a nivel estatal de que existe la nación vasca y la garantía del autogobierno".

En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, Pradales ha señalado, no obstante, que "la prioridad" en estos momentos es "cerrar bien lo antes posible" el traspaso de las tres primeras competencias pactadas por el PNV con el PSOE en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez.

Posteriormente, ha dicho que también se deberán materializar el resto de transferencias pendientes del Estatuto de Gernika, "especialmente las del ámbito sociolaboral", en referencia a la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, "para lo que se ha establecido un plazo de dos años que está acordado y firmado con el PSOE y Pedro Sánchez".

"A partir de ahí, una vez cerrada esa fase, se hablará del nuevo autogobierno, del reconocimiento a nivel estatal de que somos una nación, de que existe la nación vasca, de la garantía del autogobierno, porque ya hemos visto qué ha sucedido muchas veces en las últimas décadas, de la bilateralidad y del reconocimiento de la foralidad", ha apuntado.

El candidato jeltzale a la Lehendakaritza ha resaltado que ellos siempre han manejado esas claves, entre las que se encuentra el derecho a decidir, y las han reivindicado. Ahí está el camino que hemos marcado y pactado nosotros, y nuestro trabajo se dedicará a ello", ha explicado.

En este sentido, ha indicado que tanto en precampaña como en campaña hay que "buscar el intercambio de ideas, conocer las distintas propuestas" y, aunque a veces "no es nada sencillo y no está tan solo en manos de uno", tratará de "ofrecer la mano para hacer propuestas y contrastarlas". "Cada uno tendrá su método, defenderá lo suyo, pero creo que ése es el camino, que no hay otra manera de hacer política", ha añadido.

"UNA NUEVA EUSKADI"

Por otro lado, Pradales ha afirmado que, desde ha sido nombrado candidato a lehendakari, ha tratado de "jugar con una idea", como es la de "apostar por una nueva Euskadi" en la que hay que desarrollar "el bienestar, la seguridad, la internacionalización y una Euskadi global".

En este sentido, el candidato del PNV ha situado en el contexto del bienestar elementos como "el empleo, la seguridad, el modelo de cuidados y, por supuesto, también la sanidad".

Así, ha asegurado que, "desde el primer minuto", ha defendido que Osakidetza es "un sistema sólido y que hay que proteger", aunque ha reconocido que, "al igual que ha sucedido a nivel mundial, la pandemia golpeó a todos los sistemas", también al vasco.

"La sociedad nos está diciendo que esto hay que protegerlo y fortalecerlo, y estamos de acuerdo. De hecho, ya estamos mejorando, y el Gobierno Vasco está desarrollando una nueva política, aunque es cierto que aún tenemos cosas que mejorar, teniendo en cuenta que el sistema vasco de salud es muy sólido y que hay que protegerlo", ha explicado.

El aspirante del PNV ha considerado que la mejora de Osakidetza debe llegar "de la mano de los profesionales, de escucharles y aprender de ellos", ya que, en su opinión, "esa es la única manera de mejorar las cosas de verdad".

"Es el momento de escuchar y de aprender de la gente, porque debemos hacer una propuesta en las próximas semanas. Para cuando llegue la campaña, nosotros debemos acudir con un programa y con propuestas, para decirle a la gente que éste es nuestro modelo, y ahora es el momento de la escucha activa, y en ello estoy", ha indicado.

Así, ha asegurado que las políticas en torno a Osakidetza y al sistema de salud hay que considerarlas "en su totalidad", para él suponen "una prioridad", por lo que está llevando a cabo ese "proceso de escucha de distintas personas y agentes".

ECONOMÍA

Por otro lado, Imanol Pradales ha destacado "la buena situación socioeconómica" que vive Euskadi en la actualidad, y que "en los últimos diez años se ha mejorado mucho", a pesar de que ha sido un tiempo en el que "hemos tenido grandes shocks, empezando por la crisis financiera, siguiendo con la pandemia, y con la actual crisis energética generada por la guerra de Ucrania, la inflación o el conflicto en Gaza". "Ha sucedido todo eso y, aún así, la fortaleza de la economía vasca está ahí y hemos mejorado", ha añadido.

El candidato a lehendakari del PNV ha subrayado que, de tener de hace diez años unas 884.000 personas con empleo, se ha pasado a más de un millón en la actualidad, y que la tasa de paro ha bajado de un 15% largo a un 6,5%.

"Por lo tanto, ha habido mejoras en la economía vasca y su fortaleza sigue ahí. Además, tenemos una economía más innovadora y más competitiva, porque las cosas se han hecho bien y ha habido un buen liderazgo por parte del PNV en el Gobierno Vasco y en las diputaciones", ha precisado.

También ha destacado que "la energía, la automoción y la industria en general son los puntos fuertes" de la economía vasca, por lo que ha apostado por "protegerlos y fortalecerlos", aunque ha recordado que "la nueva economía trae nuevos retos y nuevas oprtunidades para crear empresas y empleo de calidad".

"Viene una revolución en torno a la tecnología, la Inteligencia Artificial y la tecnología cuántica, y ahí hay oprtuniodades para crear en este país nuevas empresas que sean competitivas a nivel internacional y crear también empleos nuevos, dignos y de calidad", ha asegurado.

Imanol Pradales ha considerado que la descarbonización y la denominada transición verde también suponen "nuevas oportunidades" para crear "nuevas industrias" en Euskadi.

Finalmente, se ha referido al diálogo social, y ha asegurado que "el diálogo siempre es bueno, porque, si dos tenemos un problema y no hablamos entre nosotros, ¿cómo vamos a lograr por lo menos un diagnóstico y, a partir de ahí, tratar de solucionar las cosas?".

"Hablar es un instrumento fundamental, y hay que utilizarlo en todos los ámbitos, me da igual que sea la empresa, la política o la universidad, porque nos puede llevar al camino del acuerdo", ha concluido.