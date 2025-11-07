Pradales dice que la Nao San Juan es "un proyecto de país" que "simboliza lo que fuimos, somos y queremos seguir siendo"

Botadura de la nao San Juan, en Albaola Itsas Kultur Faktoria, a 7 de noviembre de 2025, en Pasaia, San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). - Arnaitz Rubio - Europa Press

El lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado en el acto de botadura de la Nao San Juan en la Factoría Marítima Albaola de Pasaia (Gipuzkoa), que esta embarcación, cuyos trabajos de construcción se remontan a más de una década atrás, es "un proyecto de país" que "simboliza lo que fuimos, somos y queremos seguir siendo".

Pradales ha participado en el acto institucional previo a la botadura de la nao, en el que también han estado presentes el director de Albaola, Xabier Agote, la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, delegada del Gobierno central en Euskadi, Marisol Garmendia, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el de las Juntas de Gipuzkoa, Xabier Ezeizabarrena, o el alcalde de Pasaia, Teo Alberro, entre otros.

También han estado presentes el representante del área de convenciones de la UNESCO del Ministerio de Cultura, Pablo Jiménez, y desde la Embajada de España en Canadá, el embajador Alfredo Martínez.

El Gobierno de Canadá ha estado encabezado por el enviado especial del Primer Ministro Stéphane Dion acompañado por Jeffrey Marder, el embajador de Canadá en España; John Wall de la Dirección de Unidad Territorial de Labrador y la Agencia Parks Canada; Stephen Augustin, jefe hereditario de la comunidad M'KMAQ, Wanita Stone, en representación del pueblo de Red Bay y teniente alcalde de Red Bay.

En su discurso, Pradales ha recordado que en el siglo XVI, "en un mundo en plena ebullición geopolítica, en plena transformación fruto del Renacimiento, las vascas y los vascos fuimos protagonistas de la Historia".

"Fuimos pioneros en la navegación y las relaciones comerciales transoceánicas. Partícipes de los albores de la globalización", ha destacado. Así, el Lehendakari ha indicado que "en 1565, año de hundimiento de la Nao San Joan, Urdaneta pasaba a la posteridad abriendo la ruta entre América y Asia con su Tornaviaje".

"Años antes, Juan Sebastián Elcano había completado la vuelta al mundo por primera vez", ha dicho, para subrayar que los vascos fueron "precursores al desarrollar toda una industria en torno a la construcción de barcos y la caza de la ballena". "Tal fue nuestro grado de especialización, que se promulgaron leyes para evitar que potencias extranjeras contrataran profesionales vascos", ha indicado.

Tras señalar que "la huella de aquellos balleneros pervive hoy al otro lado del océano, en Red Bay, donde encontramos lugares como Portutxoa o Ainguratxar, Pradales ha destacado que "fue una empresa colaborativa y colectiva, en la que se repartían los beneficios". "Lo que denominaríamos, un proyecto de País", ha sostenido.

En este sentido, ha indicado que "mantuvieron una relación comercial fructífera y pacífica con las poblaciones locales" y la Nao San Juan "simboliza lo que fuimos, lo que somos, y lo que queremos seguir siendo". "Simboliza los valores con los que queremos seguir aportando nuestro grano de arena en el mundo actual: excelencia tecnológica, talento, valentía y apertura a las redes internacionales", ha insistido.

Finalmente, ha sostenido que el pueblo vasco tiene la "ambición de seguir jugando la partida en el mundo, de seguir navegando en la nao de la Euskadi Global", siendo "dueños de nuestro rumbo". Se espera que en 2027 la Nao San Juan realice un viaje transoceánico a Canadá.

HISTORIA

En julio de 2014, Albaola colocaba la quilla de la nao San Juan en el recién abierto astillero-museo Albaola Itsas Kultur Faktoria de Pasai San Pedro, un nuevo equipamiento cultural creado sobre un antiguo astillero en la entrada del canal de la localidad guipuzcoana.

Impulsada por Xabier Agote -fundador y presidente de Albaola- desde la asociación sin ánimo de lucro Albaola, la construcción de esta réplica ha sido una combinación, a lo largo de los años, de "construcción naval tradicional, investigación rigurosa de la tecnología marítima vasca del Renacimiento y recuperación de conocimientos acerca de uno de los capítulos más trascendentales de nuestra historia".

Desde Albaola han recordado que el proyecto requirió de la creación de una infraestructura humana y material capaz de reactivar oficios casi desaparecidos, como la carpintería de ribera, la herrería, la velería o la cordelería. Estas actividades se han desarrollado frente al público en un espacio que desde su apertura ha recibido más de 340.000 visitantes, entre ellos alrededor de 80.000 escolares y estudiantes.

El pecio fue localizado en 1978 en Red Bay (Labrador, Canadá), gracias a las investigaciones de la historiadora Selma Huxley y a las campañas del Servicio de Arqueología Subacuática de Parks Canada, dirigido por Robert Grenier.

El estudio y catalogación de miles de piezas permitió definir con precisión el casco y las técnicas constructivas del siglo XVI, convirtiendo al San Juan en una referencia internacional para la arqueología subacuática. Albaola, desde 2014, ha abordado la construcción de la réplica científica basándose en el minucioso informe elaborado por la agencia gubernamental canadiense.

BOTADURA

Albaola Itsas Faktoria ha acogido esta tarde el acto oficial de botadura. El acto institucional, celebrado en el mismo espacio donde durante once años se ha trabajado ante el público, ha sido conducido por Maitena Salinas y Jon Maia.

La ceremonia se ha abierto con la interpretación de la pieza 'O bone Jesu', de Juan de Anchieta, a cargo del coro Zaria Koru Eskola, seguida por la intervención de los bertsolaris Aitor Mendiluze, Amets Arzallus y Maialen Lujanbio. También han actuado en el acto los bailarines Lucia Lacarra y Mathew Goldwing.

En el exterior, antes de accionar el mecanismo que ha puesto en marcha el carro para dejar ir al San Juan, Zaria Koru Eskola ha interpretado otro tema y después Xabier Agote, embarcado ya en el galeón, ha colocado el último perno en el extremo de proa del San Juan así como el tradicional ramo de laurel. Por último, Caroline Marchand, en representación de su marido y padrino de la embarcación Robert Grenier, ha bautizado el casco con sidra, desde la roda.

En el agua le esperaban embarcaciones de Albaola con algunos de los amigos y voluntarios. Cientos de personas lo han observado desde la bahía y, simultáneamente, miles gracias a la transmisión en directo, entre ellos los habitantes del pueblo de Red Bay (Canadá), que "han celebrado este gran evento en comunidad".

Finalmente, la nao se ha deslizado por la rampa y ha llegado al mar, acompañada por el sonido "atávico" de los cuernos y de irrintzis. Tras la maniobra, la nao ha sido remolcada a través del canal de la bahía de Pasaia seguida por algunas otras embarcaciones de Albaola.

La botadura del casco marca el cierre de la fase en tierra y el inicio de la fase de construcción en el agua, que se desarrollará íntegramente en la zona portuaria de la bahía de Pasaia. Este proceso supondrá el equipamiento integral del barco, que incluirá 4 kilómetros de cabos, dos juegos de velas (de 600 m2 cada uno), anclas forjadas, chalupas balleneras, calderos de cobre, barricas y otros pertrechos, todos ellos elaborados con materiales y técnicas de época.

El objetivo es convertir al San Juan en un barco "plenamente navegable". En los próximos meses, la nao pasará a ser un barco-museo visitable, un espacio abierto al público para conocer en detalle la tecnología naval del siglo XVI y la vida a bordo de aquellos navegantes. La siguiente etapa será el viaje de la nao San Juan a Canadá, tal como lo hizo el navío original hace casi 500 años.