Pradales dice que "tiene bemoles que Sumar defienda a la ministra de Sanidad con la huelga que ha provocado"

Archivo - El lehendakari, Imanol Pradales, llega a un pleno en el Parlamento vasco - Carlos González - Archivo

VITORIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha señalado que "tiene bemoles que Sumar defienda a la ministra de Sanidad, de su mismo partido, con la huelga que ha provocado", y le ha demandado que "asuma sus propias responsabilidades".

Pradales ha pedido que Sumar "arrime el hombro aquí y también en Madrid" ante las críticas del Grupo Mixto-Sumar en el pleno de control del Parlamento Vasco, donde ha denunciado que la sociedad vasca "es hoy más desigual".

El lehendakari ha rechazado las críticas para asegurar que "se ha reducido la desigualdad en Euskadi y se ha mejorado la tasa de riesgo de pobreza infantil", además de poner en valor que Euskadi "tiene bases sólidas", al "rozar el récord histórico de personas trabajando, tener 2.000 empleos industriales más que hace dos años" y "mejorar la estabilidad de los contratos".

"En un contexto muy complicado, hemos seguido invirtiendo para poder crecer en competitividad y también en bienestar y cohesión social", ha subrayado para enumerar las operaciones industriales realizadas, el escudo industrial contra los aranceles de Trump y la guerra de Irán, el plan de inversiones, la ampliación de las ayudas a la natalidad hasta los cuatro años, a gratuidad de las Haurreskolak, los 500 millones de euros para formar y apoyar a jóvenes, a mujeres, a personas mayores y colectivos vulnerables y la ley de medidas urgentes en vivienda, entre otras acciones.

"Este es un gobierno de acción que está lo que necesita la gente y los vascos valoran con un 7 sobre 10 su situación personal, según el último sociómetro. Eso significa que es una buena nota, pero que no es suficiente", ha resaltado.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno adoptó compromisos concretos con la sociedad vasca hace dos años, y hoy "tenemos activadas ya más de tres cuartas partes de las iniciativas y compromisos recogidos en el programa de Gobierno".

Por ello, ha realizado una "valoración positiva", aunque ha dicho que "no es suficiente", ya que Euskadi "necesita más" para afrontar los retos de "vivienda, salud, empleo, educación y seguridad", desafíos que requieren "activar todas las capacidades desde la colaboración y desde los acuerdos".

"'MARKETING' Y HUMO"

Por su lado, el parlamentario del Grupo Mixto-Sumar Jon Hernández ha recriminado "la operación de 'marketing' institucional" que lleva a cabo el Gobierno Vasco para poner "las mismas políticas al servicio de los mismos intereses económicos de siempre", mientras "los principales problemas en el día a día de la gente de este país siguen sin resolverse".

"Mucho foro, mucha mesa, mucha visita al extranjero, mucho ecosistema y 'happy' liderazgo europeo, pero cada vez más gente percibe que Euskadi avanza a dos velocidades, con una mayoría de clase trabajadora que vive con más incertidumbre y con las mismas dificultades que hace dos años", ha reprobado.

Hernández ha lamentado que "las fortalezas, capacidad económica, tejido social y recursos económicos" que tiene Euskadi "no llegan a una gran parte de la población", lo que conlleva una sociedad "hoy más desigual con más de 400.000 personas en riesgo de pobreza".

Al respecto, ha indicado que miles de trabajadores "no llegan a fin de mes, a pesar de tener empleo; la riqueza crece, pero sigue mal repartida"; y "los beneficios empresariales baten récords, pero los salarios pierden", para sentenciar que "se socializan pérdidas y se privatizan beneficios".

Sumar ha denunciado que, después de dos años de legislatura, "seguimos teniendo una crisis de vivienda enorme, los mismos problemas en Osakidetza, un modelo de cuidados totalmente privatizado y asistencialista y, una apuesta en educación por una red concertada, ampliamente financiada, mientras cierran coles públicos y miles de familias se quedan sin plazas en las Haurreskolak".

Respecto a la sanidad, ha acusado al Gobierno Vasco de "dedicarse a responsabilizar de todo, cuando las competencias para resolver los principales problemas de la gente en el acceso a Osakidetza son de su propio Gobierno".

"El Gobierno vende humo cuando hace todos esos anuncios de 'marketing' político en la televisión. Hablan de valoración positiva, normalidad y estabilidad, mientras mucha gente piensa en las dificultades que vive cada día en su vida cotidiana y que no se resuelven con sus anuncios en la tele ni con sus viajes. Euskadi necesita en esta segunda mitad de legislatura capacidad de transformación, una capacidad de transformación que hasta ahora su Gobierno no ha tenido", ha recriminado.