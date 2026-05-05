Pradales ensalza a Garaikoetxea como arquitecto del autogobierno y "artífice del renacer de la identidad vasca"

Afirma que fue "un demócrata que lideró Euskadi" tras el franquismo que combatió y mostró su "rechazo frontal al terrorismo de ETA"

Comparecencia pública del Lehendakari, Imanol Pradales, en el Palacio de Ajuria Enea, con motivo del fallecimiento de Carlos Garaikoetxea
Comparecencia pública del Lehendakari, Imanol Pradales, en el Palacio de Ajuria Enea, con motivo del fallecimiento de Carlos Garaikoetxea - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS
Europa Press País Vasco
Publicado: martes, 5 mayo 2026 11:49
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VITORIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha ensalzado la figura del ex presidente del Gobierno Vasco, Carlos Garaikoetxea, fallecido este lunes, como "arquitecto del autogobierno" y "artífice del renacer de la identidad y del bienestar vascos". También ha destacado que fue un lehendakari "pragmático", pero también "soñador" que imaginó "una Euskadi libre", y "un demócrata que lideró Euskadi" tras el franquismo que "combatió", y mostró su "rechazo frontal al terrorismo de ETA".

En una comparecencia pública en el Palacio de Ajuria Enea, acompañado de todos los consejeros del Gobierno Vasco, Pradales ha dado lectura a una declaración institucional, después de guardar todos ellos, en pie, un minuto de silencio.

El jefe del Ejecutivo vasco ha destacado que este pasado lunes falleció, a los 87 años, el exlehendakari Carlos Garaikoetxea Urriza, y en nombre de todos, el Gobierno Vasco, traslada a su familia y personas más cercanas sus "más sinceras condolencias".

"Reciban todo nuestro cariño y apoyo en estos momentos tan complicados. El Gobierno Vasco os acompaña en el sentimiento. Quiero extender este afecto a todas las personas que formaron parte de su vida: amigas y amigos, a compañeras y compañeros de trabajo, trayectoria política e institucional. Euskadi perdió ayer mucho más que un gran Lehendakari, perdió un referente, un navarro, un euskaldun, un abertzale, un demócrata y firme defensor de la dignidad y la vida de las personas, los derechos humanos y la justicia social", ha destacado.

Imanol Pradales ha subrayado que los vascos también han perdido al "arquitecto del Autogobierno, a la persona que lideró el diseñó y ejecutó sus planos, construyendo los pilares de la Euskadi del futuro, gracias al Estatuto de Gernika que le tocó negociar y lograr, la Euskadi moderna de hoy de la que todas y todos disfrutamos y nos orgullecemos".

"Euskadi perdió ayer a uno de los grandes artífices del renacer de la identidad y del bienestar vasco, a la persona que representó con la máxima altura la continuidad histórica y la legitimidad política de un Gobierno que sostuvieron en el exilio los Lehendakaris Agirre y Leizaola. Ayer perdimos al líder que dio un paso adelante para tomar las riendas de una Euskadi en ruinas; un país sin esperanza, con una economía sumida en una grave crisis, una industria decadente, elevadísimas tasas de paro y toda una arquitectura institucional por levantar", ha remarcado.

En este sentido, ha destacado que "en momentos de enormes dificultades no tuvo dudas, con sacrificio e ilusión y, acompañado de un gran equipo, se puso manos a la obra". "Dio la cara por este país, también cuando el cielo cayó sobre Bilbao y Euskadi en las inundaciones de 1983", ha rememorado.

Tras señalar que juró su cargo bajo el árbol de Gernika y fue Lehendakari de Euskadi entre el 9 de abril de 1980 y el 25 de enero de 1985, ha resaltado que "fue un demócrata que lideró Euskadi con orgullo durante momentos muy complicados, dejando detrás una dictadura que combatió, y mostrando su rechazo frontal al terrorismo de ETA y a cualquier manifestación de violencia".

"Porque ese no era el camino que defendía para la construcción de nuestra nación. El camino era la palabra, el diálogo, los principios éticos y la democracia. Garaikoetxea fue un Lehendakari pragmático. También soñador. Siempre imaginó una Euskadi libre, 'zazpiak bat', que diera cabida a todas y todos", ha subrayado.

LA RECUPERACIÓN DEL EUSKERA

Según ha defendido, "puso en el centro de la agenda política y social la recuperación del euskera, la mayor seña del país y patrimonio de la identidad y cultura singular" de Euskadi, "a fin de avanzar hacia un país bilingüe de manera firme y progresiva".

También ha recordado que Carlos Garaikoetxea pidió hace menos de un año en el Palacio de Ajuria Enea que se construyera una Euskadi "juntos, con respeto a la pluralidad", para que sea "más próspera, más justa y mejor".

"Perdemos a una figura institucional y política de primer orden, a un líder del nacionalismo vasco. Su familia pierde mucho más que eso. Pierde a 'aita', pierde a un marido y compañero de vida. En nombre de toda la sociedad vasca a la que con tanto acierto guiaste: Eskerrik asko por haberle dado lo mejor de ti a tu Pueblo, el Pueblo Vasco, a aquello que querías y en lo que creías. Eskerrik asko por habernos mostrado el camino. Izan zinelako gara (Somos porque fuiste)", ha concluido.

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