Pradales exige al Ministerio de Salud que "no ponga piedras que entorpezcan la mejora del sistema de salud vasco"

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha exigido al Ministerio de Salud que escuche y atienda las propuestas del Gobierno Vasco para mejorar el sistema de salud en Euskadi, que "deje hacer" o que, "al menos, no ponga piedras en el camino que entorpezcan la mejora del sistema de salud vasco".

Pradales ha realizado este emplazamiento durante la presentación del 'Plan de Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios 2025-2032', junto al consejero de Salud, Alberto Martínez, en el Hospital Universitario de Álava (HUA), en Vitoria-Gasteiz.

El plan prevé la inversión de 1.600 millones de euros en los próximos ocho años en mejora de infraestructuras, equipamiento y tecnología, y el Lehendakari ha destacado que las inversiones "van desde el centro de salud más pequeño hasta la tecnología más puntera de un hospital de referencia vasco", con el objetivo de "construir la Osakidetza del mañana".

Tal como suele asegurar el consejero de Salud, Imanol Pradales ha subrayado que en Europa no hay un sistema sanitario como el vasco, que combine la Atención Primaria y la Atención Hospitalaria como en Euskadi, "ni en Francia, ni en Alemania, ni en Suecia, ni en Dinamarca".

"Afortunadamente, la cultura y el sistema sanitario que tenemos en Euskadi son propios. En el nuestro ponemos en el centro a la persona, su bienestar y cercanía, sin hacer ninguna diferencia entre los ciudadanos. Ese es nuestro compromiso colectivo, un compromiso de país, y así lo tenemos recogido en los valores de nuestro Pacto por la Salud: universalidad, solidaridad, equidad y autonomía. Y a eso destinamos los recursos públicos. Según el último cálculo, 600.000 euros por hora a lo largo de los 365 días del año", ha explicado.

Imanol Pradales ha recordado que en el debate de investidura defendió que "la salud es lo primero", algo que mantiene. "Queremos que la sociedad vasca sienta orgullo cada vez que cruza la puerta de un Centro de Salud", ha asegurado.

A su juicio, es "imprescindible" que todos los vascos sientan que están "en las mejores manos" y que cuentan "con un sistema público y universal de la máxima calidad".

COMPROMISO COLECTIVO

En este sentido, ha dicho que la pregunta es: "¿cómo lograrlo?", y ha considerado que, en primer lugar, se debe hacer "con la ilusión y la actitud de querer mejorarlo cada día". "Hablo de un compromiso colectivo que nos atañe a todas y todos: instituciones, personal sanitario y también a la sociedad vasca", ha subrayado.

En segundo lugar, ha afirmado que hay que conseguirlo "de la mano de las y los profesionales que son nuestra mejor guía". "Ayer mismo dimos un importante paso con la incorporación de más de 2.100 profesionales a la plantilla estructural de Osakidetza, pasando de 32.442 a 34.602", ha manifestado.

Según ha destacado, de esta forma, se reduce la eventualidad del 37% al 13%. "Hablamos de más médicos, más enfermeras y enfermeros y también de más psiquiatras y psicólogos, poniendo el bienestar emocional en el centro de nuestra acción. Todas y todos sois quienes cuidáis nuestro bien más preciado, y es nuestra responsabilidad cuidar a quienes nos cuidan. Esa es nuestra hoja de ruta que tenemos bien definida", ha indicado.

EXIGENCIA AL MINISTERIO

En todo caso, ha admitido que "no todo depende de nosotras y nosotros". "Por eso, hoy exigimos al Ministerio de Salud que escuche y deje hacer, que atienda nuestras propuestas y que, al menos, no ponga piedras en el camino que entorpezcan la mejora del sistema de salud vasco", ha señalado.

En tercer lugar, ha puesto el acento en la mejora de infraestructuras, equipamiento, y tecnología, en el día en que se han dado a conocer las principales actuaciones que se acometerán en Osakidetza en los próximos años.

El Lehendakari ha anunciado las acciones en Atención Primaria y hospitalaria, donde destacan nuevos centros de salud y hospitales, ampliaciones, reformas integrales o la adquisición e implantación de tecnología de vanguardia "para seguir alcanzando niveles de excelencia en el ámbito del diagnóstico temprano de enfermedades".

INVERSIÓN DE 1.600 MILLONES

El plan presentado es un Programa que prevé una inversión de más de 1.600 millones de euros para los próximos ocho años y que alberga proyectos estratégicos como el nuevo hospital de Tolosa, el Centro de Alta Resolución de Durango, el acceso a la protonterapia para el tratamiento contra el cáncer, o los nuevos centros de salud de Laguardia, Oinaurre (Irun), Lazkao, Elgoibar y Urduliz.

El programa contempla inversiones que "van desde el centro de salud más pequeño hasta la tecnología más puntera de un hospital de referencia vasco", ha precisado el Lehendakari.

Gracias a estas inversiones, según ha resaltado, se logrará dar respuesta al compromiso adquirido en el Pacto de Salud, "creando más espacios de calidad y proximidad, mejorando el acceso, reduciendo desigualdades y tiempo de traslado".

Imanol Pradales ha defendido que, de esta forma, se favorecerá "la detección precoz y la prevención, evitando complicaciones futuras y disminuyendo la presión sobre hospitales". En definitiva, ha apuntado que se continuará "ofreciendo una atención más segura, cómoda y de calidad, fortaleciendo la confianza" en el sistema de salud "y construyendo entre todas y todos la Osakidetza del futuro".

Pradales ha explicado que, mientras en algunos países europeos "se están produciendo recortes", Euskadi hace "la mayor inversión de su historia" para modernizar su sistema sanitario, con los 1.600 millones de euros para renovar los centros de salud y "construir Osakidetza del mañana".

Para concluir, ha asegurado que hay que seguir "caminando juntos" hacia una Osakidetza del futuro, de "cercanía, compromiso, mejores profesionales, y recursos de primer orden".