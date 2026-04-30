Pradales felicita al Surne Bilbao tras lograr la Copa FIBA Europa: "Del infierno griego, al cielo de Bilbao"

El Lehendakari, Imanol Pradales, en el partido de Surne Bilbao contra el PAOK en el pabellón de Miribilla, en Bilbao - IREKIA

BILBAO 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha felicitado al Surne Bilbao tras lograr la Copa FIBA Europa este pasado miércoles por la noche frente al Paok Salónica en el pabellón de Miribilla de la capital vizcaína. Se trata del segundo año consecutivo que el conjunto bilbaíno conquista el título europeo, después de que el año pasado se lo arrebatara también a los griegos.

Pradales, que ayer vivió el partido desde Miribilla, en el que Surne bilbao se impuso por 79-73 al PAOK, señaló en las redes sociales: "del infierno griego, al cielo de Bilbao". Además, deseó que "el deporte vasco siga de dulce".

Durante el partido de baloncesto que concluyó con la victoria del Bilbao Basket, el Lehendakari estuvo acompañado de la diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe.

También el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, que se encuentra todavía de baja por una operación de cadera, felicitó al equipo bilbaíno por la red social X. "¡Somos campeones de la FIBA Europe Cup de nuevo!", afirmó orgulloso.

Precisamente, el Ayuntamiento de la capital vizcaína ha activado este jueves un amplio operativo municipal con motivo de la recepción oficial al Bilbao Basket prevista para esta tarde en el Consistorio y en el Palacio Foral.