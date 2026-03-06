Pradales: "El que la hace la paga y no tiene cabida en Euskadi, hable euskera, castellano, francés, árabe o rumano"

Archivo - El lehendakari, Imanol Pradales, interviene durante un pleno en el Parlamento Vasco - Carlos González - Archivo

VITORIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha reiterado que la seguridad es una "prioridad" para el Gobierno Vasco, y ha advertido de que "el que la hace, la paga, y no tiene cabida en Euskadi, hable euskera, castellano, francés, árabe o rumano".

Pradales ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a una pregunta del PP sobre la evolución de la seguridad en Euskadi.

El parlamentario y presidente del PP, Javier de Andrés, ha asegurado que Euskadi "se encuentra en récord histórico de delitos", y que "la delincuencia aumenta en gravedad y en frecuencia, y ha cuestionado que la lucha contra este problema sea una "prioridad" para el lehendakari.

De Andrés ha acusado a Pradales y a su Gobierno de "hacerlo peor" que otros ejecutivos autonómicos en materia de seguridad, y ha denunciado que, bajo su mandato la plantilla de la Ertzaintza, "está en mínimos históricos".

Imanol Pradales ha subrayado que su Gobierno "mira a los retos y actúa con total transparencia", actuando "rápido" y adoptando medidas para resolver los problemas, incluido el de la delincuencia.

En este sentido, tras destacar que esta es una "prioridad" para el Ejecutivo vasco, ha mostrado su compromiso "firme" para garantizar que la ciudadanía "pueda caminar tranquilamente todos los días por las calles, pueblos y ciudades de Euskadi".

"HIPÉRBOLE" DEL PP

Pradales ha lamentado que De Andrés haya protagonizado este viernes "un nuevo capítulo de esa serie que tanto le gusta, la Euskadi apocalíptica". Además, le ha reprochado que haga "un uso interesado de los datos" y que recurra a "la hipérbole excesiva".

En este sentido, ha lamentado que el presidente del PP se fije solo en las estadísticas que muestran un incremento de determinados delitos, mientras que obvia las que indican un descenso de otras modalidades delictivas. También ha recordado a De Andrés que en su intervención "ha olvidado" citar los casos de violencia de género, y en referencia a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ha indicado que el de hoy es un "buen día" para recordar este hecho.

En todo caso, ha destacado que "la seguridad de la ciudadanía es innegociable para el Gobierno Vasco". El lehendakari, en la misma línea que ha mantenido en otras ocasiones en torno a este asunto, ha advertido de que "el que la hace, la paga". "El que la hace no tiene cabida en Euskadi, hable euskera, castellano, francés, árabe o rumano", ha añadido.

Por último, ha subrayado que su Gobierno "mira los problemas de frente y seguirá actuando" para mejorar la seguridad. Además, ha animado al PP a "dejar de mirar a Vox" y a regresar a "la moderación y la sensatez".