Pradales inaugura la variante soterrada Altza-Galtzaraborda y destaca que el Topo "va a pasar a jugar en otra liga"

Inauguración de la variante soterrada Altza-Galtzaraborda del Topo - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha inaugurado este viernes la variante ferroviaria soterrada entre el barrio donostiarra de Altza y el de Galtzaraborda, en Errenteria, y ha destacado que el Topo "va a pasar a jugar en otra liga" permitiendo que Gipuzkoa "sea pionera en completar una red de tren de proximidad de primer nivel".

Pradales, y la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, han encabezado, junto con representantes institucionales de Gipuzkoa, personas de la sociedad civil y profesionales del sector de la construcción, el viaje inaugural previo a la puesta en servicio este sábado de la citada variante.

Al acto institucional han asistido también la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, el regidor de Pasaia, Teo Alberro, el viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Miguel Ángel Páez, así como los directores generales de ETS y Euskotren, Antonio López y Javier Seoane, y el exconsejero de Transportes, Iñaki Arriola.

El desdoblamiento de dos kilómetros, que supone eliminar el actual 'fondo de saco' de Altza donde en la actualidad en día rebotan los trenes, permitirá duplicar las frecuencias actuales uniendo Pasaia y Altza con Amara cada 7,5 minutos, en lo que el Lehendakari, y la consejera han coincidido en destacar como una apuesta "inequívoca" del Gobierno Vasco por un transporte público "sostenible y de futuro".

Así, se ha completado la variante ferroviaria en doble vía que en septiembre de 2016 llevó el Topo desde el barrio donostiarra de Herrera hasta Altza y que ahora se extiende hasta Galtzaraborda.

Estos trabajos, financiados íntegramente por el Ejecutivo vasco y ejecutados por el ente público del Departamento de Movilidad Sostenible, Euskal Trenbide Sarea (ETS), han incluido la construcción de una nueva estación soterrada en el centro Pasai Antxo, lo que permitirá la próxima demolición del viaducto de 1912 que atraviesa el distrito a escasos metros de algunas viviendas.

En su intervención, el Lehendakari ha destacado el valor del "equilibrio territorial y la cohesión en Euskadi" y la importancia del transporte público para contribuir a hacerla posible, y ha resaltado que este proyecto "es un paso más para vertebrar Donostia y su área metropolitana, Gipuzkoa y Euskadi".

"Lo hace cosiendo la capital con barrios y municipios muy importantes, con identidad propia, como Altza, Pasaia y Errenteria, y cohesión social, porque facilita el día a día de las personas más allá de su código postal, acercando servicios y oportunidades a todas y todos", ha afirmado.

Imanol Pradales ha incidido en que "esto no es una estación de término" y ha llamado a "seguir avanzando, mirando más allá de la próxima parada" porque "lo que está por llegar es ilusionante".

Así, se ha referido a la pasante de Donostia, que va a completar antes de final de año el eje Este - Oeste, el proyecto Irun / Hendaia / Baiona "que conectará Iparralde y Hegoalde, a la culminación de la Estación intermodal previa a la llegada de la Alta Velocidad, o a la futura unión con la red de Cercanías a través del intercambiador.

El Lehendakari ha recordado que el 'Topo' "ha formado parte desde principios del siglo XX de la vida cotidiana de cientos de miles de guipuzcoanos" y ha detallado que registra más de 12 millones de viajes al año.

"En poco tiempo, el 'Topo' va a pasar a jugar en otra liga. Va a permitir que Gipuzkoa sea pionera en completar una red de tren de proximidad de primer nivel. Lo vamos a notar, y lo vamos a disfrutar", ha resaltado.

De este modo, ha asegurado que "todo esto va a ser posible" porque las instituciones de Euskadi "estamos a lo que tenemos que estar, a lo que verdaderamente importa, a mejorar el día a día de las personas de Euskadi, pero también preparando el futuro de las próximas generaciones, sin cortoplacismos y sin realizar promesas imposibles". "Dialogando, acordando y cumpliendo la palabra dada", ha añadido.

Por su parte, la consejera de Movilidad Sostenible ha indicado que el Gobierno Vasco trabaja por un "transporte público sostenible y eficaz que nos iguala, porque cose la sociedad y el territorio, que vertebra Gipuzkoa y mejora el entorno por el que discurre".

En este sentido, ha destacado que la variante "abre una nueva era", siendo la obra de mayor envergadura en Pasai Antxo, porque al mismo tiempo permite "cumplir con el compromiso de desmontar el viaducto que ha visto crecer la localidad en torno a él, una retirada que será el revulsivo necesario para un nuevo Pasai Antxo", que ganará 3.500 m2 para la ciudadanía.

García Chueca ha destacado la importancia de este paso, el primero de los dos nudos ferroviarios que se eliminarán en el Topo en 2026, porque junto con la puesta en servicio de la pasante soterrada de San Sebastián "preparamos el Topo para el siglo XXI".

NUEVO TRAZADO

El nuevo trazado parte desde Altza y avanza en túnel en mina hasta la altura de la calle Eskalantegi, que marca el límite entre San Sebastián y Pasaia. A continuación, el nuevo recorrido atraviesa Pasaia de oeste a este en falso túnel y, antes de cruzar por debajo de la variante de Pasaia y del trazado actual del Topo, continúa en túnel en mina hasta que llega al término municipal de Errenteria.

En este punto, el trazado sale al exterior a la altura de la calle Parke, ya en la vaguada por la que discurre ahora el Topo, hasta conectar con las vías actuales justo en el inicio de la estación de Galtzaraborda. ETS está a punto de concluir la redacción del proyecto constructivo para la cubrición del ferrocarril a su paso por este barrio de Errenteria, lo que incluirá la construcción de una nueva terminal que sustituirá a la estación actual y la eliminación de la actual trinchera ferroviaria gracias a un nuevo espacio urbano.

Para la construcción de la estación de Pasaia, por su parte, ha sido necesario el desvío temporal y reposición de la regata de Molinao. Asimismo, el sistema constructivo ha consistido en la ejecución de pantallas o muros y la colocación de la losa superior. En los últimos meses, los trabajos de ETS se han centrado en la configuración de la urbanización definitiva, que incluye espacios verdes, un parque infantil y zonas de descanso.

MEJORES FRECUENCIAS

La eliminación del nudo ferroviario de Altza permite generar una línea continua de la red al conectar directamente el barrio donostiarra con las estaciones situadas hacia el este sin tener que realizar transbordo en Herrera.

De este modo, facilitará a partir de este sábado un servicio con mejores frecuencias en Altza y Pasaia, concretamente cada 7,5 minutos en días laborables y fines de semana por la tarde -frente a los 15 minutos actuales-, cada 15 minutos el resto del fin de semana -frente a los 30 minutos de hoy en día- y cada 30 minutos los sábados por la noche -ante el servicio cada hora existente en la actualidad-.

Esto supone duplicar las circulaciones en ambas estaciones, de 136 a 274 en días laborables. Para prestar el servicio, durante las últimas semanas Euskotren, empresa pública del Gobierno Vasco que opera la red ferroviaria, ha formado en la nueva variante a más de 150 agentes de conducción.