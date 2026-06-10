Pradales lamenta que el TAV está "en fase de desesperación" y pide "hacer los deberes" para dejar de ser "el patito feo"

El lehendakari, Imanol Pradales, en un foro en San Sebastián organizado por Diario Vasco. - IREKIA

SAN SEBASTIÁN, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha lamentado que se está en "fase de desesperación" ante el "retraso enorme" que se acumula en el tren de alta velocidad al País Vasco ya que "la no conexión resta competitividad". "Resuélvanse ya las cuestiones técnicas y hagánse los deberes para tener de una santa vez a Euskadi conectada a la alta velocidad porque no podemos ser el patito feo de esta película", ha reclamado.

En un foro en San Sebastián organizado por el Diario Vasco, Pradales ha recordado que se continúa sin tener los resultados de las catas en Aralar para adoptar una decisión sobre las alternativas de conexión del TAV entre Euskadi y Navarra (por Vitoria o por Ezkio Itsaso). De hecho, ha indicado, no conoce "ni siquiera si se han hecho ya todas".

Por ello, ha esperado que "a ver si es verdad" que esos resultados se dan a conocer antes de fin de año, tal y como anunció recientemente el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.

"No tenemos catas y todavía tampoco tenemos la reunión entre los tres gobiernos que nos permita luego intentar consensuar la mejor solución", ha criticado Pradales, recordando que se acordó que, una vez conocidos los resultados, los ejecutivos vasco y navarro, junto al central, tenían que "participar de la solución que se iba a proponer".

En palabras del lehendakari, "estamos ya en fase de desesperación" ante el "retraso enorme" que se acumula. En este sentido, ha reiterado su preocupación por "la pérdida de competitividad y de conectividad internacional" que supone no contar con tren de alta velocidad.

Según ha denunciado, Euskadi no tiene "conexión hacia el norte", con un "bloqueo" por parte del Estado francés de los compromisos asumidos entre la propia Comisión Europea, y tampoco cuenta con "conexión peninsular".

"La no conexión en alta velocidad resta competitividad a este país, la no conectividad resta competitividad a este país y esto es lo que nos está ocurriendo por ser los últimos de la fila en relación con la alta velocidad", ha advertido.

Por ello, ha apelado a "resolver ya las cuestiones técnicas" y tomar "la mejor decisión". "Y háganse los deberes para tener de una santa vez a Euskadi conectada a la alta velocidad, porque no podemos ser el patito feo de esta película, como está ocurriendo desgraciadamente desde hace muchos años", ha reivindicado.

"UN PAÍS ATRACTIVO"

Por otro lado, ha defendido que "Euskadi sigue siendo un país atractivo" para la inversión. "Sigue atrayendo el interés de fondos de inversión, de multinacionales, de empresarios, de family offices", ha señalado.

Según ha indicado, el País Vasco cuenta con "unas condiciones de entorno que son mejorables pero atractivas", una fiscalidad "mucho más atractiva" para la inversión empresarial y un ecosistema científico y tecnológico "mucho más denso, potente, dinámico e innovador" que otras partes del Estado, una economía "internacionalizada y abierta" y la capacidad de "acompañar desde la cercanía institucional a cualquier inversor", así como "instrumentos financieros renovados a disposición de las operaciones de crecimiento empresarial y de inversión y arraigo empresarial".

"Somos un país atractivo", ha insistido el lehendakari, que ha advertido, no obstante, de que se debe "jugar mejor la partida quizás de lo que se ha podido jugar en otras épocas". Asimismo, ha recordado que, hasta el año 2011, Euskadi tenía "una gran mochila" con el terrorismo de ETA y "su impacto en términos de imagen para atraer cualquier tipo de interés, sea turístico o empresarial, hacia este país".

Preguntado por la entrada de capital de fuera de Euskadi en empresas vascas declaradas en concurso como Balenciaga, Astore o Papresa, ha señalado que "al capital vasco, al igual que cualquier capital, le interesan los proyectos que puedan tener una determinada coherencia con las estrategias que tengan".

Así, ha señalado que se podrían poner "decenas de ejemplos de cómo el capital vasco interviene en otro tipo de operaciones" y ha remarcado que "la atracción de capitales, sean extranjeros o de otras partes del Estado, o el que haya capitales vascos que intervengan en operaciones de reestructuración de empresas u operaciones de crecimiento empresarial son bienvenidas, independientemente de su origen".

Pradales ha valorado que "la atracción de inversión extranjera se está produciendo en Euskadi". En este sentido, ha puntualizado que, aunque suele "ponernos muy nerviosos", la inversión extranjera es "diversa" y no se puede poner "en la misma bola" a quienes "vienen a hacer una inversión de la nada", quienes ya están establecidos y desean "hacer una ampliación de las capacidades" y quienes "viene a comprar una empresa vasca y se pierde, de alguna forma, el arraigo".

Así, ha destacado que las inversiones de las dos primeras tipologías, las denominadas Greenfield y Brownfield, se han multiplicado un 372% en los dos últimos dos años, mientras que la inversión extranjera para comprar empresas vascas ha pasado en ese periodo de casi 1.450 millones de euros a 100.

En palabras del lehendakari, Euskadi ha recibido inversión extranjera "de mucha más calidad" en los últimos dos años de la que había recibido anteriormente. Además, ha indicado que se va a ver la anunciada llegada de nuevas multinacionales, con "operaciones que pueden ser más o menos vistosas en términos de volúmenes".

En relación a la apelación de Adegi a un pacto de país para la transformación competitiva inspirado en los 80, ha dicho compartir la reflexión de la patronal guipuzcoana, si bien ha precisado que él se "queda con el espíritu de los 80, pero con la industria de hoy", que permite "crear la riqueza, el empleo y el bienestar" que tiene Euskadi.

Tras indicar que el gobierno "tiene muchísima interlocución" con el ámbito empresarial y está "totalmente abierto a ver las diferentes propuestas", ha señalado que el Gobierno está "ya trabajando en esa línea". "En los dos primeros años hemos estado a lo urgente, pero también sembrando las bases de la transformación del país, que tiene seguir transformándose y más con lo que está ocurriendo en todo el mundo", ha indicado.

De este modo, ha abogado por "tener la ambición de hacer las transformaciones que sean necesarias", también en el ámbito industrial, donde "también hay muchas cosas que hacer, hay retos, hay nuevos competidores, hay nuevos mercados".

DARÁ SUS FRUTOS

Finalmente, ha repasado las distintas medidas que se han impulsado en esta legislatura en materia de vivienda, un ámbito en el que se está "en una fase de fecundidad de iniciativas".

Según ha recordado, en este momento se está diseñando el Fondo Social de Vivienda, un fondo de carácter público-privado que pretende movilizar 2.000 millones de euros, para poder "tener un instrumento paralelo a la política presupuestaria clásica del Gobierno".

"Creo que todo esto va a acabar dando frutos", ha confiado el presidente vasco, que ha incidido en que las políticas de vivienda han "abierto un poco el espectro para no solo atender a las clases más vulnerables, sino también a las clases medias y a los menores de 36 años, porque, dentro de los pilares del bienestar, el acceso a la vivienda es un elemento central".

Según ha defendido, "tenemos que acompañar a la gente que quiere desarrollar un proyecto de vida en este país a que tenga ese acceso de forma más ágil, más sencilla y a precios más razonables".