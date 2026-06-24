Pradales lamenta que el TAV no sea una realidad todavía en Euskadi: "Somos los últimos mohicanos"

Archivo - El lehendakari, Imanol Pradales, durante una rueda de prensa - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

BILBAO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha lamentado que el Tren de Alta Velocidad no sea una realidad todavía en Euskadi. "Somos los últimos mohicanos", ha afirmado.

Pradales, en una entrevista en el programa 'La Kapital' de TeleBilbao, ha señalado que espera que el TAV se vea en Euskadi "en algún momento". "Las últimas proyecciones de cuándo podremos montar en el Tren de Alta Velocidad nos hablan de 2031 o 2032. Vamos a ver si es así", ha indicado.

Tras apuntar que la conexión entre las capitales vascas "va a estar hecha" para esa fecha, ha dicho que la cuestión es si está realizada la de Burgos-Vitoria, "que permitiría ir hacia Madrid". "Y, desde luego, la que no va a estar hecha es la de Hendaia-Dax, que permitiría ir a París, porque Francia ya ha dicho que antes del 2040 no tiene intención de hacerla", ha recordado.

En su opinión, "ese es un tema bastante grave y la Comisión Europea tiene que presionar, además del resto de estados, porque había un compromiso de que, en una determinada fecha, esa conexión tenía que estar acabada".

"Nosotros estamos en la rótula del eje atlántico. A nosotros lo que nos interesa es tener conexión en alta velocidad hacia el norte y hacia el sur; hacia el sur peninsular, vía Madrid, y hacia el norte, vía París. Pero es verdad que somos los últimos mohicanos porque, si hay algún lugar al que no llega a la alta velocidad, es a Euskadi", ha manifestado.

Para el Lehendakari, "la pregunta es ¿por qué?". "Porque hemos puesto desde Euskadi todo lo que hemos podido y más, incluso asumiendo vía cupo inversiones que no correspondían para ir más rápidos, etcétera. ¡Pero, bueno, con el Gobierno español hemos topado desde hace décadas!, ha señalado.

MUNDIAL

En cuanto a la posibilidad de que en Euskadi se pueda celebrar el Mundial de fútbol 2030, ha dicho que le gustaría que fuera así. "Pero vamos a ver lo que dice la FIFA", ha apuntado.

Imanol Pradales ha afirmado que, en torno a esta polémica, lo que ha ocurrido es que, en una primera fase, se hace un ofrecimiento por parte de Euskadi para ser sede del campeonato, y cuando la FIFA realiza su visita y "empieza a poner pone una serie de condiciones generales con su letra pequeña, uno empieza a valorar esto cómo nos afecta, no solo en términos de coste económico", sino de "rentabilidad social, de proyección internacional, etcétera".

"Cuando tenemos ya esa información es cuando decidimos todos a una, Donosti, Bilbao, la Diputación de Gipuzkoa, la de Bizkaia y el Gobierno, hacer una propuesta de país, de decir que queremos el Mundial con dos campos, San Mamés y Anoeta, que permita que esto nos dé una rentabilidad a todos, a la FIFA y a nosotros", ha subrayado.

En todo caso, ha recordado que ahora la Federación Internacional de Fútbol está al actual mundial. "Hasta la vuelta del verano no vamos a saber qué nos va a decir la FIFA, pero la FIFA tiene que volver, y a la vuelta del verano, habrá conversaciones y podremos seguir avanzando", ha concluido.