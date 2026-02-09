Pradales llama a 14 territorios industriales a poner sus capacidades al servicio de Europa para "garantizar su futuro"

El Lehendakari, Imanol Pradales, preside en el Museo Guggenheim Bilbao la inauguración de la segunda edición del evento 'Leaders Meeting-Fit for the Future'. - JON_USUALFOTO

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha emplazado este lunes a 14 territorios industriales con "un gran potencial innovador y económico", reunidos en Bilbao, a poner sus capacidades al servicio de Europa para "garantizar el futuro del proyecto europeo" que está "en peligro" en un mundo "inestable e incierto".

El Museo Guggenheim acoge este lunes y martes la segunda edición del evento 'Leaders Meeting-Fit for the Future', impulsado por los Gobiernos de Euskadi y Flandes, con el objetivo de reforzar la cooperación y la autonomía estratégica de Europa.

La sesión inaugural celebrada esta tarde ha reunido a más de un centenar de representantes políticos y económicos de los 14 territorios industriales participantes y ha contado con la presencia del secretario general de Acción Exterior y Euskadi Global, Ander Caballero, y el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias

En concreto, están representados en esta cumbre, además de Euskadi y Flandes, Navarra, Catalunya, Valonia, Hauts-de-France, Grand Est, Upper Austria, Lombardia, Sajonia, Baden-Württemberg, West Pomerania, Emilia-Romagna y Auvergne Rhone Alpes.

En su discurso en la inauguración de 'Leaders Meeting', cooliderado con el ministro-presidente de Flandes, Matthias Dieppendaele, Pradales ha afirmado que "está en juego el futuro de Europa". "Las capacidades de regiones, territorios y naciones industriales como las nuestras son fundamentales para garantizar la supervivencia del proyecto europeo en un mundo inestable e incierto. Tenemos los mimbres y la voluntad de apuntalar la competitividad, la innovación y la autonomía tecnológica de Europa", ha asegurado.

Por ello, ha dicho que no van a esperar y van a dar "un paso adelante para asumir la responsabilidad" que les corresponde, "apostando con más fuerza si cabe" por sus industrias, así como por su transformación y especialización competitiva.

Desde el convencimiento de que se vive "un momento crucial" para el mundo y para Europa, ha emplazado a todos los que creen en Europa a "cumplir con su deber" y fundamentalmente a los territorios y naciones industriales que tienen "una especial responsabilidad por sus capacidades y fortalezas".

"No caeremos en la desesperación. Miramos al futuro con confianza porque podemos hacer mucho, de cara al exterior, pero también empezando por casa. Tenemos voluntad y ahora pondremos la base para colaborar más rápido y mejor", ha añadido.

FORTALECER LAZOS

El Lehendakari ha destacado que esta cumbre de líderes en Bilbao les permitirá "fortalecer los lazos entre las regiones industriales europeas y crear nuevas oportunidades para el trabajo conjunto".

Tras agradecer a todos los asistentes su participación y, en particular, a Flandes y a su ministro-presidente por su colaboración en la organización de este evento, ha recordado que durante mucho tiempo, hasta finales del siglo pasado, el emplazamiento del Museo Guggenheim fue "una zona de grúas, muelles y astilleros".

"Bilbao y Euskadi han sido centros industriales conectados con el mundo, con una fuerte identidad. Por eso, este museo es un icono, es un símbolo de la transformación de la economía, el paisaje y el medio ambiente en esta ciudad y en nuestro país. También simboliza nuestro compromiso con el futuro de la industria. Hablar de la reindustrialización europea es hablar del futuro de nuestro bienestar y el de nuestros hijos, de nuestro motor de empleo y calidad de vida", ha indicado.

Por ello, ha afirmado que "las regiones, territorios y naciones industriales de Europa no se van a quedar sentadas sin hacer nada". "Estamos asumiendo nuestra responsabilidad; estamos dando un paso adelante para colaborar más y mejor con un objetivo claro: poner nuestras capacidades al servicio de la competitividad, la innovación y la soberanía tecnológica europeas", ha concluido.

40 CLUSTERES

En la jornada de este martes, el Palacio Euskalduna acogerá el foro económico y político central y el encuentro específico del sector privado que reunirá cerca de 40 clústeres en torno a tres ámbitos tecnológicos estratégicos como las tecnologías limpias, tecnologías digitales como la inteligencia artificial y la cuántica y las Biociencias.

La jornada culminará con la firma de la 'Declaración de Bilbao 2026' con el que se reafirmará el compromiso de los territorios, regiones y naciones industriales firmantes por una Europa más competitiva, innovadora, sostenible y cohesionada.