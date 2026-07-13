Pradales llama a "coger la ola" de la economía azul y pide a Bruselas y Madrid apoyo decidido a la industria pesquera

El lehendakari, Imanol Pradales, junto a otros representantes institucionales en Ondarroa - JON_USUALFOTO

ONDARROA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha defendido que Euskadi debe "coger la ola" de la economía azul en la presentación de la estrategia "Euskadi Urdina" y ha reclamado a Bruselas y Madrid un "apoyo más decidido" a la industria pesquera.

Pradales ha realizado estas manifestaciones en Ondarroa (Bizkaia), a donde se ha desplazado, junto con la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, para presentar la estrategia "Euskadi Urdina".

Esta iniciativa reúne las principales actuaciones que el Ejecutivo de Imanol Pradales está impulsando para fortalecer la economía azul y aprovechar todo el potencial del mar como "fuente de desarrollo económico, empleo, innovación y bienestar para Euskadi".

Euskadi Urdina nace con la vocación de reforzar la colaboración entre instituciones, empresas, centros de conocimiento y agentes del sector y busca consolidar una economía azul "más innovadora, competitiva y sostenible, capaz de generar empleo de calidad, atraer talento y reforzar el desarrollo equilibrado del conjunto del litoral vasco". La iniciativa integra seis líneas de actuación, 17 ámbitos de trabajo y 40 iniciativas.

En el transcurso del acto, Imanol Pradales ha destacado la aportación del mar a Euskadi. "Nuestro progreso y crecimiento huelen a salitre. Hemos conseguido conocimiento, riqueza y proyección internacional gracias a la navegación, la pesca o la construcción naval", ha añadido.

Según ha señalado, el 21% de la población europea viven a lo largo de los 70.000 kilómetros de costa de la Unión Europea y la correspondiente a Euskadi solo representa el 0,3% del total (246 kilómetros)

Pradales ha afirmado que, aunque "puede parecer poco", es un patrimonio de país de "un valor incalculable" que se debe preservar, y una "ventaja competitiva" que se debe aprovechar.

"Queremos que la mar que tanto nos ha dado siga siendo un motor de vida y prosperidad para las generaciones actuales y futuras", ha añadido el Lehendakari.

Pradales ha manifestado que la economía azul constituye un ámbito de presente y futuro en el que aspiran "a ser referente europeo". Según ha detallado, están hablando de "un abanico muy amplio de oportunidades" como pueden ser la pesca y acuicultura sostenible; la electrificación y digitalización de los puertos; la descarbonización de la industria y el transporte naval; las energías renovables; la biotecnología para farmacia, alimentación y cosmética; o la observación oceánica y turismo azul.

"No podemos quedarnos bajo la protección del muelle. Tenemos que coger la ola de la economía azul para crecer como país y en bienestar". ha subrayado.

Tras indicar que hay un "gran reto" por delante, ha subrayado que en Euskadi hay "fortalezas diferenciales y un enorme potencial". Pradales ha señalado que "el momento es ahora" y ha asegurado que en 2024 este ámbito generó directa o indirectamente 37.000 empleos y 2.821 millones, muy por encima de la media europea. Además, ha precisado que en comarcas como Lea-Artibai, supone hasta el 12,6% del Valor Añadido Bruto total.

Pradales ha asegurado que se cuenta con 270 empresas, se invierte 29 millones en I+D y se cuenta con centros punteros como Azti o grupos de la Euskal Herriko Unibertsitatea que "marcan la diferencia".

'EUSKADI URDINA'

En este sentido, ha manifestado que "Euskadi Urdina" nace con una "ambición clara", la de integrar bajo una misma visión de futuro todas las capacidades que Euskadi ya tiene alrededor del mar.

"Apostando por la diversificación, el relevo generacional y el talento. Lo hacemos de la mano de Europa y su Pacto por el Océano, que establece la economía azul como sector clave para la soberanía alimentaria, la descarbonización o la protección de la biodiversidad y que se ha marcado como objetivo empoderar a las comunidades costeras a través de la futura Ley de Océanos y la Iniciativa de Innovación en Bioeconomía Azul", ha añadido.

No obstante, Pradales ha señalado que, en todo caso, se necesita que "Bruselas y Madrid ejerzan un apoyo más decidido" para situar la industria pesquera como un "verdadero sector estratégico, productor de alimentos y motor de desarrollo en el país".

El Lehendakari ha manifestado que, un vez más, Euskadi se "anticipa" y ha destacado que la iniciativa "Euskadi Urdina" no es un plan sectorial, sino una apuesta por "la competitividad, el equilibrio y la sostenibilidad".

BARREDO

Por su parte, la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, ha asegurado que Euskadi Urdina representa una "nueva forma de mirar al mar" y se apuesta por "fortalecer" los sectores que llevan generaciones siendo parte de la identidad vasca y, al mismo tiempo, "abrir nuevas oportunidades vinculadas a la innovación, el conocimiento y el empleo".

"Queremos que la economía azul contribuya a generar riqueza, crear oportunidades para las personas jóvenes y reforzar el desarrollo equilibrado de todo nuestro litoral, siempre desde la colaboración con el conjunto del sector", ha subrayado.

"EUSKADI URDINA"

En el transcurso del acto, han incidido en que garantizar el relevo generacional constituye uno de los principales retos de la economía azul vasca y, por ello, Euskadi Urdina incorpora un programa integral orientado a facilitar la incorporación de nuevas generaciones.

El programa contempla actuaciones que abarcan todo el itinerario de incorporación al sector, entre ellas la creación del Euskadi Blue Skills Hub, concebido como centro de referencia para el talento azul. También se reforzarán programas ya existentes como Itsasoratu.

El Gobierno Vasco impulsará nuevas herramientas para facilitar el acceso a la profesión, como una oficina de intermediación para la transmisión de activos pesqueros, un catálogo de embarcaciones y licencias en situación de relevo, un banco de cuotas, nuevos instrumentos financieros y programas específicos para favorecer la incorporación de jóvenes armadores y tripulantes.

Asimismo, se impulsará la creación de una red integrada de Blue Impact Hubs, concebida para acelerar el desarrollo de nuevas empresas y favorecer la diversificación de la economía azul.

Estos espacios ofrecerán áreas de trabajo colaborativo, laboratorios, zonas de prototipado, programas de mentoría, acceso a financiación y conexión con redes internacionales. El objetivo es acelerar proyectos relacionados con ámbitos como la biotecnología marina, la acuicultura, la robótica submarina, la digitalización o los nuevos materiales, reforzando la transferencia de conocimiento hacia el tejido productivo.

Los primeros nodos comenzarán a desarrollarse en Pasaia y Ondarroa durante 2026 y, posteriormente, la red continuará extendiéndose a Bermeo, Plentzia y Getxo, configurando "un corredor de innovación azul a lo largo de todo el litoral vasco".

Asimismo, la mejora de las infraestructuras portuarias y la conservación del litoral constituyen otro de los grandes pilares de Euskadi Urdina. El Gobierno continuará impulsando un importante programa de inversiones en los puertos de Euskadi, con unas inversiones previstas de cerca de 27 millones pra actuaciones en Mutriku, Ondarroa, Geteria, Orio, Elantxobe o San Sebastián.

A estas actuaciones se sumarán nuevos dragados en puertos de Gipuzkoa y Bizkaia, la rehabilitación y adaptación de edificios portuarios para nuevos usos económicos, la mejora de servicios esenciales y diversas intervenciones dirigidas a conservar y recuperar el litoral.

Euskadi Urdina incorpora también una apuesta por impulsar la náutica recreativa como una actividad con capacidad para "generar nuevas oportunidades económicas y se elaborará el primer Plan Director de la Náutica Recreativa de Euskadi.