Pradales llama a la colaboración entre territorios europeos para "no depender de quien no comparte valores democraticos"

VITORIA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha llamado a la colaboración entre territorios y países europeos para garantizar la competitividad, la innovación y la soberanía tecnológica con el fin de que la prosperidad de los ciudadanos de Europa "no dependa de potencias y actores que no comparten los valores democráticos".

Pradales, que este lunes ha recibido en Vitoria-Gasteiz al ministro-presidente de Flandes, Matthias Diependaele, con carácter previo a la celebración, entre este lunes y este próximo martes en Bilbao, del 'Leaders Meeting', una cumbre organizada por Euskadi y Flandes que reúne a 14 territorios industriales con gran potencial innovador y económico.

El lehendakari ha indicado que el actual es "un momento decisivo para el mundo y para Europa", caracterizado por "un contexto geopolítico convulso e inestable", así como por transformaciones sociales, tecnológicas y medioambientales "de un calado sin precedentes".

Tras poner de manifiesto que también se ha producido una "crisis de las democracias liberales", ha advertido de que "está en juego la supervivencia de Europa como actor global y como proyecto común de libertades, convivencia pacífica, oportunidades y seguridad".

No obstante, ha llamado a "no caer en la desesperanza" y a "mirar al futuro con confianza". "Podemos hacer mucho, de puertas para fuera y también de puertas para adentro", ha apuntado, para avisar de que "es el momento de actuar y de hacerlo rápido".

REINDUSTRIALIZACIÓN

El lehendakari ha señalado que hablar de la reindustrialización europea "es hablar del futuro de nuestro bienestar, y del de nuestras hijas e hijos", así como del empleo y la calidad de vida. Por ese motivo, ha subrayado que las regiones, territorios y naciones industriales de Europa no se quedarán "de brazos cruzados", puesto que están dispuesto a asumir su "responsabilidad".

"Damos un paso adelante para colaborar más y mejor con un objetivo claro: poner nuestras capacidades al servicio de la competitividad, la innovación y la soberanía tecnológica europea", ha manifestado.

"LAS RIENDAS DE NUESTRO DESTINO"

Pradales ha explicado que esto es imprescindible "para que nuestra prosperidad no dependa de potencias y actores que no comparten los valores democráticos", así como para "tomar las riendas de nuestro destino". "Este es el mensaje que lanzamos a la ciudadanía a la que representamos, a los estados, a Bruselas, y al mundo: queremos, podemos y debemos aportar al fortalecimiento de Europa", ha subrayado.

El lehendakari ha planteado la importancia de "responder con iniciativa y unidad de acción", tal como, según ha dicho, están haciendo las regiones que participarán en la cumbre de Bilbao. Además, ha destacado que la colaboración entre estos territorios pone el foco en tres grandes áreas de acción "críticas" para la industria: tecnologías limpias, inteligencia artificial y tecnologías cuánticas, y salud y biotecnología.

En este sentido, ha señalado que en el foro que acogerá la capital vizcaína participan 40 clústeres de estos sectores. "Estrechamos lazos y exploramos nuevas alianzas y oportunidades, que van a tener un impacto real en nuestro tejido productivo y tecnológico", ha explicado, para añadir que estos territorios "demandan la voz y el peso que nos corresponde como espacios clave para implantar políticas europeas, generar innovación y escalar industrialmente estas tecnologías".

Por su parte, Diependaele ha destacado el compromiso compartido de estas regiones "para continuar y profundizar en un diálogo estratégico. Y mirando adelante". En este sentido, ha indicado que la competitividad futura de Europa "se construirá en sus regiones"