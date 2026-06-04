Pradales llama a Europa a "abanderar un nuevo Renacimiento" desde "la riqueza y la diversidad" de sus pueblos

Inauguración de Euskal Museoa en Bilbao - JON RODRIGUEZ BILBAO

BILBAO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha afirmado este jueves que Europa debe "abanderar un nuevo Renacimiento" desde "la riqueza y la diversidad" de sus pueblos y ha añadido que, en ese marco, la renovación de Euskal Museoa, "cobra especial sentido".

Durante, la inauguración de Euskal Museoa en Bilbao, el lehendakari ha recordado que hace unas semanas Euskadi participó en la Bienal de Venecia en el 50 aniversario de su primera presencia, y su mensaje, "en una de las cunas del Renacimiento" fue "claro: en esta época turbulenta, necesitamos más que nunca el arte, la cultura y el conocimiento. Luz humana y humanista que nos ayude a fijar la brújula moral para navegar las tempestades del mundo actual".

Imanol Pradales ha afirmado que Europa "debe abanderar este nuevo 'Renacimiento', desde la riqueza y la diversidad" de los pueblos que la componen. Según sus palabras, "es ahí donde este otro renacer, el del Museo Vasco de Bilbao, cobra especial sentido".

A su juicio, el museo es "una invitación a adentrarse en el alma del pueblo vasco", a conocer "las vicisitudes históricas que forjaron su carácter" y también el "día a día". "Nuestros oficios, nuestro ocio. Aquí se exponen objetos de los siete territorios vascos: ropas, muebles, aperos, redes y aparejos de pesca, útiles y herramientas, armas, juegos, obras de arte o argizaiolak. De lo más cotidiano, a lo más elevado. Subsistencia y espiritualidad", ha enumerado.

Ha añadido que se habla de "identidad y sentimiento de pertenencia, de un legado que hay que transmitir". "Es mucho más que eso", ha indicado.

Según el Lehendakari, un museo "también simboliza la pausa en un mundo frenético", además de "la reflexión frente a la superficialidad. Y la complejidad frente a los simplismos". "Nos previene frente a la arrogancia intelectual porque, cuanto más nos adentramos en estos pasillos, más conscientes somos de nuestros límites, de lo poco que conocemos y de todo lo que nos queda por descubrir", ha añadido.

También, ha asegurado, un museo "estimula la curiosidad, la apertura y el diálogo". Como ejemplo, ha citado el ídolo de Mikeldi, "icono de este museo, que tantas lecturas e interpretaciones históricas ha suscitado y sigue suscitando".

Imanol Pradales ha llamado a "aprender y debatir" sobre el pasado "y, especialmente, sobre el futuro", fortaleciendo "la cultura que nos alumbra para seguir creciendo como pueblo y en bienestar"." Para imaginar y construir, desde el pasado que compartimos, futuros llenos de esperanza", ha concluido.