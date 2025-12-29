Pradales muestra sus condolencias a los familiares del montañero vasco fallecido en estos "momentos tan difíciles"

Parte del equipo de rescate tras el alud en la zona del balneario de Panticosa (Huesca) - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN

BILBAO 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha trasladado sus "más sentidas condolencias" a los familiares del montañero vasco fallecido en el accidente ocurrido este lunes en los Pirineos.

En redes sociales, Pradales se ha referido, de esta manera, a lo sucedido en las inmediaciones del Balneario de Panticosa, en el Pirineo oscense, donde un vecino de Irun (Gipuzkoa), un pediatra del Hospital de Huesca y su pareja han fallecido tras un alud en el pico Tablato, a unos 2.200 metros de altitud, Tambien ha resultado herida una esquiadora de la localidad guipuzcoana de Ordizia.

Tras tener conocimiento del accidente, Imanol Pradales ha expresado, en nombre del Gobierno Vasco, sus "más sentidas condolencias" tanto a los familiares como allegados del montañero vasco fallecido.

Asimismo, el Lehendakari ha añadido que el Ejecutivo, en su conjunto, se pone "a su entera disposición para cuanto puedan necesitar en estos momentos tan difíciles". "Descansen en paz", ha concluido Pradales en su mensaje en recuerdo a los fallecidos en el siniestro.