Pradales niega que CAF sea corresponsable del genocidio en Gaza y acusa a Sumar de "instrumentalizar" el drama palestino

VITORIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari Imanol Pradales ha negado que la empresa CAF "contribuya" y sea "corresponsable" del genocidio en Gaza por participar en la construcción del tren ligero en Jersualén y ha acusado a Sumar de "instrumentalizar el drama palestino", tras pedir la formación al Gobierno Vasco que "impulse medidas" para que la empresa vasca abandone el proyecto.

Pradales ha respondido en estos términos este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a una pregunta del parlamentario de Sumar Mugimendua Jon Hernández sobre la participación de CAF, participada con fondos públicos, en el proyecto de ampliación del tren ligero de Jerusalén que Hernández ha vinculado a la ocupación ilegal por parte de Israel de territorios en Palestina.

Tras asegurar que "en la política no todo vale", Pradales ha reprochado a Hernández que haya realizado denuncias "muy graves", al afirmar que CAF es "corresponsable del genocidio", que está relacionada con la ocupación de Palestina y que Naciones Unidas han considerado "criminal" el proyecto del tren ligero.

"Ya está bien de señalar en democracia" ha insistido Pradales, tal y como hizo durante el pleno de política general: "Sabemos demasiado en este país cómo empiezan estas cosas, pero nunca cómo acaban".

El lehendakari ha enfatizado que "el máximo responsable del genocidio en Gaza es el gobierno de Netanyahu; el gobierno de Israel, señor Hernández", para añadir que "ya está bien de instrumentalizar el drama que vive el pueblo palestino".

Hernández ha insistido en que participar en ese proyecto es "contribuir a la política de 'apartheid' del gobierno israelí y ha recordado que el derecho internacional define como crimen de guerra "construir en territorios ocupados y eso es lo que hace Israel con ese proyecto, que es una herramienta fundamental para mantener esos asentamientos ilegales" ha criticado.

Tras acusar al Gobierno Vasco de "sacar la cara a la empresa" ha afirmado que le preocupa, tras escucharle que parece que el Ejecutivo autónomo, "simplemente niegan que ese proyecto sea lo que en realidad es, una herramienta de ocupación ilegal que contribuye a la violación de derechos elementales de una población".

En este punto, Pradales ha pedido a Sumar Mugimendua "coherencia" tras recordarle que su formación exige en Euskadi lo que no aplica su partido en Madrid, donde forma parte del Gobierno central, cuyo Ministerio de Asuntos Exteriores, del que su partido forma parte, recabó opinión sobre ese contrato y no identificó ningún obstáculo legal ni ético para su firma".

El lehendakari ha reiterado que CAF no contribuye al genocidio en Gaza y que "está alineada con los más altos estándares de conducta empresarial responsable y aplica procedimientos específicos y la guía de diligencia de vida en contextos afectados por conflictos, publicada por Naciones Unidas".

Igualmente ha recordado que, previo a la firma del contrato, CAF hizo un análisis legal del proyecto con expertos independientes, incluidos expertos de Naciones Unidas y aplicado y cumplido las directrices de la OCDE" por lo que, ha proseguido, "no hay incumplimiento de legalidad alguno y se han respaldado esta cuestión por sentencias judiciales e incluso fue votado favorablemente por los sindicatos" ha concluido.