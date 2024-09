Pradales pedirá a Sánchez el viernes que pase "de la palabras a los hechos" en el cumplimiento íntegro del Estatuto

Pide "tener mucho cuidado" e "hilar fino" cuando se habla de regulación o control de los medios de comunicación para la regeneración democrática



El Lehendakari, Imanol Pradales, pedirá el próximo viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que pase "de la palabras a los hechos" en el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika y acelere el traspaso de las transferencias pendientes.

Sánchez iniciará con Pradales la ronda de contactos con los presidentes autonómicos para hablar en la Moncloa del nuevo modelo de financiación. Será la segunda reunión que mantendrán el presidente del Ejecutivo de España y el Lehendakari, después de su primer encuentro el pasado 26 de julio en el Palacio de Ajuria Enea en Vitoria-Gasteiz.

Imanol Pradales ha recordado que aquella primera cita fue "muy cordial" y ha señalado que Sánchez "fue cercano" e intentó generar un clima "de cierta confianza". "Y ahora hay que pasar de las palabras a los hechos" ha añadido.

El Lehendakari, que ha destacado que el próximo viernes Pedro Sánchez le recibirá a él en primer lugar al ser el Estatuto de Euskadi el primero en aprobarse en el Estado, espera que ambos continúen la conversación que mantuvieron en julio sobre "el cumplimiento íntegro" del texto estatutario y las transferencias pendientes.

"El Estatuto de Gernika va a cumplir 45 años, y es el único que no ha sido cumplido en el Estado. Por lo tanto, todavía queda un conjunto de competencias que son muy relevantes", ha indicado, para citar la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, las política pasivas de empleo, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), gestión de puertos y eropuertos, gestión del litoral y ordenación de la costa, o temas relacionados con salvamento marítimo y meteorología, entre otros.

"Tenemos unas cuantas cosas pendientes de ser transferidas a Euskadi, que están reconocidas en el Estatuto de Gernika. Yo acordé con él que teníamos que dar otro ritmo a esta cuestión, que además había un acuerdo político con el PNV (del 10 de noviembre de 2023) por el cual él había sido investido presidente y que establecía que durante los dos siguientes años había que cerrar esta cuestión, y este es un tema que para mí es muy relevante", ha manifestado.

Por ello, la pretensión de Imanol Pradales es aprovechar la reunión del próximo viernes para "acelerar" estas cuestiones. Tras afirmar que se han producido reuniones previas entre ministros y consejeros, ha precisado que quiere imprimir celeridad a las negociaciones porque redundará en "el crecimiento económico" de Euskadi y "el bienestar de vascas y vascos".

Además, ha recordado que Sánchez y él se comprometieron a celebrar en otoño una comisión bilateral de cooperación entre Euskadi y el Estado, y pretende volver a abordar este tema con el fin de que, cuanto antes, se pueda transferir un primer paquete de transferencias.

De esta forma, se ha referido a las seis que están más avanzadas: Ordenación y gestión del Litoral, autorizaciones iniciales de trabajo de las personas extranjeras, Salvamento Marítimo, Meteorología, Centro Nacional de verificación de maquinaria y fondo de protección de la cinematografía.

Preguntado por si confía en que Sánchez cumpla sus compromisos, ha respondido que "el camino se hace andando". "Creo que tenemos que buscar una buena colaboración y ir cumpliendo hitos. Se trata de acordar y cumplir las dos partes, por supuesto", ha remarcado.

CASO DE BEGOÑA GÓMEZ

Imanol Pradales ha señalado que en julio habló con Pedro Sánchez del caso de su mujer, Begoña Gómez, al interesarse por cómo se encontraba. "La verdad es que él estaba emocionalmente tocado, y es normal porque cuando la familia entra en el debate y la disputa política, a nadie nos gusta pero, a su vez, le vi muy decidido a continuar con la legislatura", ha añadido.

Para el Lehendakari, es algo que se está demostrando. "Estamos viendo que tiene decisión porque la legislatura continúa a pesar de todos los problemas que se le ponen por delante. Si algo demuestra es que es muy resiliente y resistente", ha manifestado.

REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

En este contexto, Imanol Pradales se ha referido al tema de la regeneración democrática planteado por Sánchez, y ha apuntado que le gustaría que esta cuestión se centrara en cómo reforzar "los valores democráticos en una sociedad".

En su opinión, "hay que tener mucho cuidado" e "hilar fino" cuando se traslada a un ámbito como el de la regulación o control de los medios de comunicación, cuando estos "tienen que jugar dentro de una democracia un papel y un rol, y teniendo en cuenta además que está el derecho a la libre opinión en juego".

Por ello, ha señalado que, cuando se habla de regeneración democrática, se debe abordar "la ejemplaridad en la acción política".

"Que seamos ejemplares, que cuando nos dedicamos en la política a debatir con un adversario político que utilicemos el respeto, que no caigamos en el insulto, que no juguemos con las fake news, que intentemos no mantener una superioridad moral sobre el resto, que intentemos ser honestos en lo que decimos, que respetemos al que piensa diferente", ha añadido, en línea con el pacto de ético que pretende alcanzar en Euskadi.

Pradales ha señalado que hay que buscar garantizar los valores que "refuercen la democracia". Además, cree también se debe interpelar a los medios de comunicación para que "actúen de la misma manera". A su juicio, "de ahí a regular y controlar algunas cuestiones ligadas a los medios de comunicación, hay un paso con el que hay que tener mucho cuidado".

El Lehendakari ha manifestado que, hasta la fecha, no se ha sentido 'víctima' de los medios de comunicación pero cree que hay muchas personas que, en el ámbito político, han vivido un "ensañamiento de algunos medios de comunicación por motivos distintos".