Pradales pide autonomía reforzada para la gestión integral de Puertos de Bilbao y Pasaia ante la "disfunción" actual

Archivo - El Lehendakari, Imanol Pradales - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha asegurado que Euskadi necesita "mayores capacidades políticas" para no quedarse "atrás" y precisa, tal y como ha solicitado al Gobierno de España en una propuesta "razonable y razonade", una "mayor autonomía reforzada" que permita una gestión integral de los puertos de Bilbao y Pasaia "para ganar competitividad y agilidad", ya que el sistema actual provoca "disfunciones".

Pradales ha realizado estas manifestaciones en el Puerto de Bilbao, donde ha asistido, junto con el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, a la inauguración de la Grúa muelle Super Post Panamax de última generación de CSP Iberian Bilbao Terminal, la empresa concesionaria de la terminal de contenedores del Puerto de Bilbao.

El Lehendakari ha destacado que los puertos vascos han sido decisivos para crecer como pueblo a lo largo de la historia y también serán decisivos si se quiere ganar el futuro" en un contexto geopolítico "cada vez más convulso".

Imanol Pradales ha manifestado que siguen siendo fundamentales desde el punto de vista comercial, logístico y de transporte pero su importancia ha aumentado considerablemente, desde el punto de vista de "la competitividad, la conectividad y la seguridad".

El jefe del Ejecutivo vasco ha manifestado que son "imprescindibles" para garantizar el suministro energético y de materias primas, así como para impulsar la industria, la innovación y la descarbonización.

Según ha destacado, son "nodos de transformación en un mundo en plena transformación" y son infraestructuras estratégicas en un contexto que "ha puesto en el centro la soberanía estratégica". Además, ha defendido que son imprescindibles "para fortalecer Europa desde Euskadi, y para fortalecer Euskadi desde Europa".

El Lehendakari ha ofrecido algunos datos que, en su opinión, demuestran lo que está en juego, como que más del 80% de las mercancías a nivel mundial se transportan por vía marítima y los puertos facilitan el 74% del comercio exterior de la Unión Europea.

Pradales ha indicado que en el puerto de Bilbao se aporta el 8% de los impuestos de Euskadi, más de 880 millones al PIB vasco, mueve cerca del 40% de todas las mercancías de la cornisa cantábrica y genera de manera directa e indirecta más de 58.000 puestos de trabajo.

ESTRECHO DE ORMUZ

Por otra parte, ha indicado que la situación en el Estrecho de Ormuz, que mantiene en vilo al mundo, "ilustra perfectamente la importancia del comercio marítimo y de la conectividad portuaria como baluarte de soberanía estratégica".

En este sentido, ha asegurado que Euskadi está "bien posicionada" y ha destacado que el puerto de Bilbao es el principal centro logístico, industrial y energético en el área que va desde Sines, en Portugal, hasta Le Havre-Haropa, el Puerto de París.

GRÚA SUPER POST PANAMAX

A su juicio, la nueva grúa Super Post Panamax, que es la grúa de muelle de mayor dimensión del Arco Atlántico, que se presenta este lunes refuerza el posicionamiento del Puerto como "nodo logístico clave en el Arco Atlántico".

Imanol Pradales ha destacado que esta inversión de 10 millones de euros permite "ganar músculo operativo" en la actividad ligada al transporte de contenedores, aumentado la productividad y eficiencia en las operaciones.

"Y lo hace en un momento clave, por el impacto de la ralentización económica o la competencia de puertos cercanos", ha destacado. En este sentido, espera que se pueda avanzar con otras nuevas inversiones como esta grúa para reforzar la competitividad logística.

Por otra parte, ha puesto en valor las actuaciones de la Autoridad Portuaria de Bilbao en materia de electrificación, transformación digital o apertura de nuevos mercados.

"Compartimos un objetivo de país: que el puerto de Bilbao sea el puerto de conexión más importante de la fachada atlántica, tanto para distancias cortas como largas. Un puerto que dé el mejor servicio al 'Hinterland' y traccione del ecosistema industrial vasco", ha indicado.

Para ello, según ha apuntado, se necesita un "impulso decidido" que mejore su competitividad y potencie sus fortalezas. Pradales ha indicado que el Gobierno vasco está "volcado" en lograrlo. En este sentido, ha subrayado que se está ejecutando el primer tramo de la primera fase de la Variante Sur Ferroviaria, y en mayo adjudicarán el segundo, que conectará el puerto con la red de alta velocidad.

Además, ha añadido que están en marcha las obras del HUB de descarbonización, que contará con una planta de producción de combustibles sintéticos a partir de CO2 capturado e hidrógeno renovable y que será un "proyecto pionero y referente a nivel mundial".

Junto a ello, ha destacado que se ha impulsado para su aprobación la 'autopista regulatoria' con el objetivo de "reducir plazos" y fomentar el desarrollo económico y social de los puertos vascos sobre los que tienen competencia.

El Lehendakari ha indicado que estas actuaciones están totalmente alineadas con la Estrategia Portuaria presentada por Europa el pasado marzo, pero cree que "no es suficiente".

Según ha señalado, se vive un momento de transformación en el que los puertos de la UE están evolucionando "mucho más allá de sus funciones tradicionales" y "la carrera está lanzada", lo que demanda "rapidez y determinación".

En este sentido, ha asegurado que Euskadi necesita "mayores capacidades políticas" para no quedarse "atrás". "Necesitamos una mayor autonomía reforzada que permita una gestión integral de los puertos de Bilbao y Pasaia, para ganar competitividad y agilidad".

"DISFUNCIONES"

A su juicio, el sistema actual provoca "disfunciones", lo que hace que las decisiones comerciales estratégicas queden "bloqueadas por cuestiones ajenas a la realidad económica vasca y portuaria".

Pradales ha señalado que la autonomía reforzada permitirá profundizar en "una mayor capacidad de gestión, ejecución y toma de decisiones; posibilitará rapidez en la aprobación de las obras, pliegos y presupuestos y ayudará a tener "mayor libertad" para modular tarifas y captar tráficos, aprobar bonificaciones, o adaptar tasas portuarias a la realidad industrial vasca.

Además, cree que poporcionará más agilidad ante inversiones estratégicas y atracción de fondos europeos; concederá un mayor impulso a la transición energética, y permitirá un aumento de la capacidad de inversión y alianzas estratégicas.

"Este es el núcleo de la propuesta que defendemos en Euskadi y hemos trasladado al Gobierno español. Una propuesta viable, razonada y razonable", ha reclamado.

Por último, ha señalado que ahora que se tiene como objetivo la 'Euskadi Global" se cuenta con los "ingredientes necesarios" para "aprovechar la ola" que viene ligada a la transformación de los puertos, como es la ubicación geoestratégica privilegiada, la industria y logística "potente", o fortalezas en tecnologías limpias y digitalización.

"Somos conscientes de nuestro tamaño. Pero esta grúa, una de las más grandes de Arco Atlántico, es también una muestra de nuestro poder y ambición", ha remarcado.