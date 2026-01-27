Pradales pide "calma" a las familias de los afectados por la vacunas caducadas porque "no hay problemas de salud"

El lehendakari, Imanol Pradales, ofrece una rueda de prensa tras una reunión con el presidente del Gobierno, en el Complejo de la Moncloa, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

BILBAO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido "calma" a las familias de las 253 personas, la mayoría bebés, que fueron inoculadas con una vacuna hexavalente (difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, hepatitis B y Haemophilus influenzae tipo B) pertenecientes a un lote cuya fecha de caducidad había expirado recientemente, ya que "no hay ningún problema en términos de salud" para estas personas.

Pradales ha sido preguntado por esta cuestión durante su comparecencia en Madrid, tras reunirse durante una hora y 15 minutos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según ha relatado el jefe del Ejecutivo vasco, el tema de las vacunas caducadas administradas en 12 OSIs (organizaciones sanitarias integradas) de Osakidetza", está "monitorizado y controlados perfectamente los casos que se han producido".

En este sentido, ha indicado que se ha planteado, por parte del Consejo Asesor de Vacunas en Euskadi, una revacunación de esta población y se están poniendo los medios para que se pueda producir, en su caso, esta revacunación.

Tras señalar que la Agencia Española del Medicamento dice que "quizás no fuera ni siquiera necesaria (la revacunación), porque no hay ningún tipo de riesgo para la salud", ha manifestado que en todo caso está trabajando el Departamento de Salud en ese sentido y ha adelantado que este miércoles el propio consejero de Salud, Alberto Martínez, dará las explicaciones oportunas al respecto.