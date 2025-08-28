Pradales pide condena unánime de todos los partidos a los episodios de violencia y exclusión a la Policía vasca

Advierte que "las actitudes contrarias a la convivencia, la tolerancia o la memoria de todas las víctimas no tienen cabida en nuestro país"

SAN SEBASTIÁN, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido este jueves una condena "unánime, clara y rotunda" de todos los partidos a los episodios de violencia y exclusión que ha sufrido a lo largo del verano la Policía vasca, "sin excepción" ni "medias tintas". Además, ha advertido que "las actitudes contrarias a la convivencia, la tolerancia o la memoria de todas las víctimas no tienen cabida en nuestro país".

En su intervención pública tras el primer Consejo de Gobierno, celebrado en el Palacio Miramar de San Sebastián, Pradales se ha referido a los ataques a la Ertzaintza y la Policía Municipal en diferentes municipios de la geografía vasca, así como su expulsión de los recintos de txosnas en fiestas.

En este sentido, ha avisado de que, en esta cuestión, "no puede haber medias tintas: todas las fuerzas políticas de Euskadi, sin excepción", deben "condenar los episodios de violencia y exclusión que han padecido las y los Policías Municipales o la Ertzaintza, con claridad, con rotundidad, sin subterfugios políticos".

"Porque si ponemos en cuestión la autoridad de quienes nos protegen, ¿qué nos queda?, ¿qué modelo de país queremos construir para todas y para todos nosotros?. La Ertzaintza y la Policía Municipal exigen de las instituciones y partidos democráticos el mismo nivel de respaldo y apoyo que reciben de la inmensa mayoría de la ciudadanía vasca", ha asegurado.

LAS VÍCTIMAS

El Lehendakari también ha aludido a "las actitudes contrarias a la convivencia, la tolerancia o la memoria de todas las víctimas" que se han reproducido también en época estival, para asegurar que "no tienen cabida" en Euskadi.

"No se pueden aceptar y no las vamos a aceptar. Debemos seguir caminando con paso firme, sí, sin admitir ni un paso atrás, ni relativizar actitudes contrarias a la convivencia democrática y pacífica", ha añadido.