Pradales pide "no hacer el caldo gordo" a quienes aprovechan el debate sobre la educación para "ir contra el euskera"

Archivo - El lehendakari, Imanol Pradales - Carlos González - Archivo

VITORIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha hecho un llamamiento a no utilizar el debate sobre los problemas del sistema educativo de Euskadi "hacer el caldo gordo a quienes quieren aprovechar" este tema "para ir contra la euskera o del propio sistema educativo".

Pradales ha respondido este viernes, en el pleno de control del Parlamento Vasco, a una pregunta formulada por EH Bildu sobre la situación de la enseñanza en Euskadi tras los malos resultados de los alumnos vascos en el último Informe PISA.

El portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha lamentado que el pacto educativo alcanzado en 2022 por todos los grupos del Parlamento Vasco, salvo PP y Vox, "está actualmente en un cajón", por lo que es necesario "volver a ese punto de partida".

Otxandiano, en referencia a una de las medidas anunciadas por el Gobierno Vasco tras los malos resultados de los alumnos de Euskadi en el último Informe PISA, ha afirmado que establecer una hora de lectura al día en los centros educativos es "una medida efectista y un parche".

DIGITALIZACIÓN "SIN CRITERIO"

A su juicio, la reflexión "debe ir mucho más allá", y abordar el tema de la digitalización, dado que "ha faltado criterio" a la hora de implantarla en el sistema educativo. "El uso masivo y sin criterio de los dispositivos electrónicos en el proceso educativo puede ser incluso perjudicial", ha denunciado.

Por otra parte, ha criticado que desde el Gobierno Vasco se haya llegado a decir que desconoce si el "problema" de los malos resultados educativos es el modelo de inmersión lingüística en euskera. "Un gobierno no puede decir algo semejante, porque ese tendría que tener datos para poder decir qué funciona y qué no", ha afirmado.

En este contexto, ha propuesto constituir "una auténtica mesa de educación", con agentes educativos, expertos y partidos políticos, un foro que, a su juicio, debería estar presidido por el lehendakari con el fin de "abordar una agenda, un análisis y tomar las decisiones correspondientes".

En su respuesta, Pradales ha afirmado que su gobierno "está trabajando desde el principio para mejorar los resultados del sistema educativo y para sentar las bases de su futuro", por lo que ha pedido que no se "menosprecie" el trabajo realizado hasta ahora y que se actúe "con respeto" hacia esa labor.

El lehendakari ha indicado que la ley de educación "recoge el contenido íntegro" del pacto educativo alcanzado. En este sentido, ha reprochado a Pello Otxandiano que EH Bildu, pese a suscribir aquel acuerdo educativo, finalmente decidiera no apoyar la actual Ley de Educación.

Además, en referencia a la propuesta del lidera de la oposición de conformar una mesa específica para debatir sobre los retos de la educación, ha advertido de que "no estamos en el tiempo de comisiones", dado que la creación de un nuevo foro, cuando ya existe una comisión de educación en el Parlamento y cuando ya se está debatiendo sobre la forma de mejorar el sistema en los propios centros, solo contribuiría a "retrasar" la solución de los problemas actuales de la educación.

"No se puede pulsar un botón de pausar, como pretende hacer Bildu, para que el país se paralice y que no hagamos nada. Estamos haciendo cosas, están funcionando foros, estamos recibiendo propuestas del encuentro con más de 600 centros educativos del foro de expertos en evaluación educativa, el debate está en los centros, en los claustros, en las aulas, entre el profesorado", ha explicado.

En todo caso, ha subrayado que "todos" han de asumir su propia "responsabilidad" y actuar con "cuidado" para no utilizar este tema, de forma que ayude a "hacer el caldo gordo a quienes quieren aprovechar este debate para ir contra la euskera o del propio sistema educativo".