Pradales pide perdón por las vacunas caducadas y promete esclarecer responsabilidades "si es necesario"

El lehendakari, Imanol Pradales - Fernando Sánchez - Europa Press

VITORIA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido "perdón" por el error que ha llevado a Osakidetza a administrar vacunas caducadas a un número de pacientes aún por determinar y ha asegurado que, "si fuera necesario", adoptará medidas "para esclarecer responsabilidades".

Pradales, que este lunes ha participado junto al consejero de Salud, Alberto Martínez, en la inauguración del Hospital MiKS en Vitoria-Gasteiz, ha dedicado una pequeña parte de su intervención a la crisis surgida tras conocerse que Osakidetza ha administrado varios lotes de vacunas caducadas a un número de pacientes, buena parte bebés, cuyo número no se ha determinado con exactitud.

"Como aita, me pongo en el lugar de las personas y familias afectadas", ha afirmado el lehendakari, que ha añadido que es consciente de que las familias se sienten "vulnerables", al no saber "qué podría ocurrir" a sus hijos e hijas.

No obstante, ha alabado la forma en la que han reaccionado estas familias. "Habéis tenido una actitud responsable e inmejorable", ha destacado, para añadir que "lo ocurrido con las vacunas jamás debería haber pasado".

Por ese motivo, ha pedido "perdón" en nombre de todo el Gobierno Vasco, y ha asegurado que el Ejecutivo hará "todo lo que está en nuestra mano para que una situación así no vuelva a repetirse". A su vez, ha afirmado que "si fuera necesario", adoptará medidas "para esclarecer responsabilidades". "La excelencia de nuestro sistema de salud es innegociable", ha manifestado.