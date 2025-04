Pradales recibe a Enrico Letta en Ajuria Enea antes de mantener un diálogo en Bilbao sobre el futuro de Europa

El Lehendakari, Imanol Pradales, recibe al ex primer ministro italiano Enrico Letta en el Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria-Gasteiz

El Lehendakari, Imanol Pradales, recibe al ex primer ministro italiano Enrico Letta en el Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria-Gasteiz - IREKIA

El Lehendakari ha reivindicado reiteradamente que "el renacer industrial europeo" cuente "con la voz de los estados sin nación como Euskadi"

BILBAO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha recibido este lunes por la mañana en el Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria-Gasteiz, al ex primer ministro italiano, decano de IE School of Politics, Economics and Global Affairs en IE University y autor del informe que sienta las bases del 'renacer industrial europeo' Por la tarde, ambos mantengan en Bilbao un diálogo abierto sobre los desafíos a los que se enfrenta la UE.

Letta, que se encuentra de visita en Euskadi para presentar el libro 'Europa. Su última oportunidad', ha acudido al Palacio de Ajuria Enea a las 10.45 horas, donde ha sido recibido por Pradales, con el que se ha fundido en un abrazo y ha dialogado distendidamente.

Tras el encuentro de esta mañana, organizado por IE University y EITB, se celebrará a las 17.30 horas en la sala multibox de la televisión pública vasca n acto en el que mantendrán un diálogo abierto sobre los grandes desafíos a los que se enfrenta Europa en el nuevo escenario global.

Letta presenta en Euskadi el libro 'Europa. Su última oportunidad', fruto de un extenso recorrido de nueve meses por 65 ciudades europeas, en el que el ex primer ministro italiano mantuvo más de 400 encuentros con líderes políticos, empresariales, sindicales y sociales.

A partir de estas conversaciones, redactó el conocido como 'Informe Letta', en el que plantea la necesidad de reforzar la unidad europea y modernizar el mercado único para adaptarlo a las realidades económicas, sociales y tecnológicas del siglo XXI.

Durante ese viaje, del que surgió su libro, Enrico Letta también visitó Euskadi. En el capítulo titulado 'En Bilbao, ideas para simplificar la vida a las pequeñas y medianas empresas (PYME)', destaca su conversación con Imanol Pradales, en la que abordaron los obstáculos que impone la actual fragmentación normativa y fiscal en Europa. El autor describe el mercado único como un "engorroso rompecabezas" que dificulta el día a día de muchas pymes europeas.

"LA VOZ DE LAS NACIONES SIN ESTADO"

El Lehendakari ha hecho referencia en múltiples ocasiones al 'Informe Letta' como uno de los documentos clave para el futuro económico e industrial de Europa. Además, ha defendido que "el renacer industrial europeo debe contar también con la voz de los estados sin nación como Euskadi", y ha subrayado la necesidad de "reforzar el proyecto europeo con transformaciones de calado", en línea con los informes de Letta, Draghi y Niinistö.

Esta visión, según ha destacado el Gobierno Vasco, ha sido también la base para impulsar la Alianza Financiera Vasca, junto a la Federación de EPSV, BBVA, Laboral Kutxa, Kutxabank, Fundación BBK, Kutxa Fundazioa, Vital, BasqueFik y Elkargi, orientada a "consolidar Euskadi como un territorio industrial atractivo, mediante un marco estable de colaboración, arraigo y compromiso con el crecimiento del tejido empresarial, tecnológico e industrial vasco".