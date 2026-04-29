Pradales recuerda el "Pacto por una actividad ejemplar" tras la polémica entre PNV y PSE por la foto de Esteban

El Lehendakari, Imanol Pradales, junto a los miembros del Gobierno Vasco, en el Hotel Carlton de Bilbao, a 21 de abril de 2026, en Bilbao - H.Bilbao - Europa Press

VITORIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha recordado este miércoles a sus consejeros, en la reunión del Consejo de Gobierno, el "Pacto por una actividad ejemplar" que aprobaron en 2024, después de la polémica surgida tras la difusión por el PSE-EE de una foto del presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, creada con inteligencia artificial, en la que este aparecía lanzándose a una piscina, que los jeltzales calificaron de "indecente".

Tal como ha explicado la portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, todos los consejeros del PNV y del PSE-EE han asumido "ceñirse" a este pacto "que tiene hoy más vigencia que nunca" para "prestigiar la acción política" y que tenga "credibilidad. "Es nuestra hoja de ruta", ha asegurado.

Ubarretxena, que ha comparecido tras la reunión del Consejo de Gobierno, ha explicado que ha sido el propio Lehendakari "quien ha sacado el tema en Consejo de Gobierno", y en el encuentro, han visto "pertinente volver a recordar" que el Ejecutivo aprobó, en agosto de 2024 en el Palacio Miramar de Donostia-San Sebastián, "el Pacto por una actividad ejemplar".

"Es un pacto que desde el Consejo de Gobierno asumimos y hoy más que nunca, todos los consejeros y todas las consejeras hemos estado de acuerdo en que esta es y debe ser nuestra hoja de ruta, y que no nos vamos a despistar", ha asegurado.

Maria Ubarretxena ha recordado que el Ejecutivo se encuentra en el ecuador de la legislatura y está volcado en "las preocupaciones que tiene la ciudadanía".

Por ello, ha explicado que este miércoles en el Consejo de Gobierno se han aprobado "diversas medidas en diversos ámbitos", y se han abordado temas que "verdaderamente" les preocupan, como la huelga de los médicos, el tema de la vivienda o de la seguridad. "Estamos a lo que tenemos que estar, que es a cumplir nuestro programa de gobierno", ha apostillado.

"CEÑIRSE AL PACTO"

Ubarretxena no ha querido profundizar en esta cuestión porque "las deliberaciones del Consejo de Gobierno se quedan en el marco del Consejo de Gobierno". "Nos ceñimos todas y todos al pacto que creemos que tenemos que respetar", ha apuntado.

A su juicio, este pacto "tiene más vigencia que nunca". "Si realmente queremos que la acción política tenga credibilidad, queremos prestigiar la acción política, no hay más que ver cómo está el mundo en estos momentos y, por tanto, el pacto es muy relevante y hoy en día el pacto sigue siendo muy relevante", ha zanjado.