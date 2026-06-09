Pradales reivindica el legado del primer Gobierno Vasco como "brújula moral y política" ante populismos y autoritarismos

Archivo - El lehendakari, Imanol Pradales - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Imanol Pradales, ha reivindicado el legado del primer Gobierno Vasco, constituido hace 90 años y presidido por José Antonio Agirre, como "brújula moral y política" frente a las nuevas formas de "populismo, autoritarismo y polarización" surgidas en el contexto actual.

Pradales ha presentado este martes en el Palacio de Ajuria Enea, en Vitoria-Gasteiz, la programación del 90º aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco, un hito clave en la institucionalización de Euskadi.

Esta conmemoración se desarrollará a partir de este mes e incluirá más de 40 iniciativas dirigidas a recordar el legado del primer Gobierno de Euskadi, liderado por el lehendakari José Antonio Agirre, y proyectar hacia el futuro los valores de democracia, libertad y justicia social que inspiraron su creación.

En este contexto, y tras la decisión adoptada en este sentido este martes por el Consejo de Gobierno, el 7 de octubre de 2027 será festivo para conmemorar los 90 años transcurridos desde que el 7 de octubre de 1936 se constituyó en la Casa de Juntas de Gernika el primer Gobierno Vasco de la historia.

Durante su intervención, Imanol Pradales ha recordado que aquel primer gobierno del lehendakari Agirre fue "excepcional en una situación de excepción", porque fue capaz de construir, bajo la amenaza franquista, "un proyecto de esperanza, humanismo y solidaridad que hoy brilla con fuerza 90 años después".

El lehendakari ha considerado que el ejemplo de aquel primer Ejecutivo, "que representó la moderación frente a la radicalidad", hoy "nos interpela en un mundo de bloques y bloqueos; de nuevas formas de populismo y autoritarismo; y de desafíos como el cambio climático, las migraciones o la desigualdad".

"Han transcurrido 90 años y nos toca renovar y honrar su legado. Aferrarnos a esa brújula moral y política: La persona -no el individuo- y su dignidad por encima de todo; la libertad como ideal de responsabilidad y compromiso con los demás; y la voluntad de seguir construyendo, desde el diálogo y el acuerdo, un país y un mundo más justo y avanzado", ha afirmado.

En este sentido, ha indicado que "está en nuestra mano hacer del pasado semilla de futuro y motor de transformación", y ha mostrado su esperanza de que este aniversario sea "además de celebración, recuerdo y reconocimiento, una invitación a la acción frente a un mundo polarizante".

El acto ha acogido una mesa redonda en la que han participado las y los historiadores Mikel Aizpurua, Leire Arrieta y Roldán Jimeno, quienes han contribuido a contextualizar la relevancia histórica y política del primer Gobierno Vasco y su legado.

A la presentación han asistido cerca de un centenar de representantes de entidades, instituciones y agentes colaboradores en la programación del aniversario.

PROGRAMACIÓN

La programación de este aniversario --que no está cerrada y que permanecerá abierta a novedades a lo largo de todo el año-- se estructurará en torno a cinco grandes ámbitos: memoria histórica y socialización; dimensión cultural; proyección internacional; entretenimiento y elementos populares; así como debates actuales y de futuro.

Entre los eventos más relevantes en materia de memoria histórica y socialización se encuentran el estreno y difusión del documental 'Primer Gobierno Vasco. Eusko Lur gainean zutunik', que narrará la acción de gobierno desarrollada por aquel ejecutivo a través de imágenes históricas, entrevistas y testimonios familiares.

Además, se celebrará una exposición divulgativa sobre el primer Gobierno Vasco, sus miembros, sus políticas públicas y los principales hitos de estos noventa años de historia; así como la conmemoración del 90 aniversario de la oficialidad de la Ikurriña, que tendrá lugar el 28 de octubre de 2026 en Vitoria-Gasteiz.

Previamente, el 28 de marzo de 2027 se celebrará la conmemoración de la jura de Jesús María Leizaola como lehendakari el mismo día de 1960, frente al féretro del lehendakari Agirre, en el cementerio de Donibane Lohizune. Por otra parte, el 26 de abril de 2027 se conmemorará el 90 aniversario del bombardeo de Gernika; y el 21 de junio habrá un acto de recuerdo al 'Manifesto de Trucios', aprobado por el lehendakari Agirre y el Consejo de Gobierno de Euzkadi antes de partir al exilio.

A su vez, el 14 de noviembre de 2026 se realizará un homenaje a la Ertzaintza, como "pilar y símbolo del autogobierno", y de reconocimiento a quienes integraron la primera 'Ertzaña', entre otras fechas destacadas.

La programación incluirá la reedición de las 'Obras Completas' de José Antonio Agirre y Lecube, la publicación del libro 'José Antonio Agirre, historiador del derecho vasco', la reedición de 'De Gernika a Nueva York, pasando por Berlín' y un ciclo de jornadas divulgativas sobre la figura del primer Lehendakari.

El Gobierno Vasco también recuperará el Premio Manuel de Irujo para reconocer trayectorias comprometidas con la justicia, la democracia, las libertades y el Estado de Derecho.

OTRAS PROPUESTAS

En lo que se refiere a la dimensión cultural, entre marzo y mayo de 2027 se estrenará el espectáculo musical 'Gernika Anabasa', una creación de Xabier Irujo y Garikoitz Mendizabal dedicada a la memoria del Bombardeo de Gernika y a la defensa de la paz y la libertad.

Además, la Euskadiko Orkestra incorporará a su temporada 2026-2027 la interpretación de las 'Diez melodías vascas' de Jesús Guridi. Del mismo modo, en materia de proyección internacional, el Día de la Diáspora Vasca, el 8 de septiembre de 2026, tendrá una significación especial al estar dedicado al 90 aniversario del Gobierno Vasco y a la estrecha relación entre la historia institucional de Euskadi y las comunidades vascas repartidas por el mundo.

Asimismo, en abril de 2027 se celebrará en París un acto conmemorativo del regreso del lehendakari Agirre y su Gobierno a la sede de Avenue Marceau, tras la liberación de la capital francesa y el final de la Segunda Guerra Mundial.

Dentro del capítulo de entretenimiento y elementos populares, el 26 de julio de 2026 la Regata de Getxo de la Liga ACT se sumará a la conmemoración mediante la celebración de la Bandera XXII Homenaje al Lehendakari Agirre; y en octubre-noviembre la Euskal Selekzioa de Fútbol disputará un partido conmemorativo del 90 aniversario.

Finalmente, entre los debates y actuales de futuro el 14 de julio de 2026, en el marco del High-Level Political Forum de Naciones Unidas, el Agirre Lehendakari Center y la Universidad de Columbia organizarán una jornada dedicada al lehendakari José Antonio Agirre para reflexionar sobre democracia, derecho internacional y multilateralismo.

Del mismo modo, los próximos 13 y 14 de julio el Palacio de Miramar de Donostia-San Sebastián acogerá el curso de verano 'El autogobierno 90 años después. Tradición, renovación y horizonte europeo' para reflexionar sobre la evolución y el fortalecimiento del autogobierno vasco a lo largo de las últimas décadas.