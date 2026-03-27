Pradales y Sánchez acuerdan reforzar sanciones por portar armas blancas y que la Erzaintza participe en extranjería

1073613.1.260.149.20260327141814 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), recibe al lehendakari, Imanol Pradales (i), en el Palacio de la Moncloa, a 27 de marzo de 2026, en Madrid - Diego Radamés - Europa Press

BILBAO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno del Estado, pedro Sánchez, han cerrado varios acuerdos en materia de seguridad, entre ellos, reforzar el régimen sancionar por portar armas blancas, impulsar modificaciones normativas frente a la reiteración delicitiva y facilitar una participación "operativamente útil" de la Ertzaintza en el ámbito de extranjería.

Estos acuerdos se han logrado en la Comisión bilateral de Cooperación que se ha reunido este viernes en Madrid presidida por Pradales y Sánchez.

En su comparecencia posterior, Pradales ha añadido que, en materia de Seguridad, han logrado "tres acuerdos muy relevantes para mejorar la seguridad en las calles" de Euskadi.

Uno de ellos incluye medidas para reforzar el régimen sancionador relativo al porte de armas blancas y también han acordado impulsar modificaciones normativas en el ámbito de la reiteración delictiva, de cara a poder actuar "ante personas que aún no tienen sentencia firme, pero siguen cometiendo delitos".

También se cerrado un tercer acuerdo para "una participación operativamente útil" de la Ertzaintza en el ámbito de extranjería, y el acceso directo a las bases de datos europeas contra el crimen organizado.