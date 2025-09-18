Pradales urge a lograr un nuevo pacto estatutario ante la amenaza de "tiempos oscuros" para Euskadi y su autogobierno

El lehendakari, Imanol Pradales, interviene durante un pleno en el Parlamento vasco, a 18 de septiembre de 2025, en Vitoria-Gasteiz, Álava, País Vasco (España). El Parlamento Vasco acoge hoy el primer pleno de política general de la legislatura, en el que - Carlos González

Pide a Sánchez que culmine las transferencias: "El Gobierno español sabe que de lo que haga este otoño dependerá la evaluación de fin de año"

BILBAO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha urgido a los partidos políticos a lograr un nuevo pacto estatutario, sin prolongar las conversaciones "indefinidamente", porque puede venir "un tiempo oscuro, muy complicado", de cuestionamiento del autogobierno, "de la identidad e instituciones" vascas, ante la "tendencia autoritaria" que se está percibiendo.

Tras advertir de que se vive "un año electoral sin elecciones" y se ve "una pulsión recentralizadora", ha emplazado al presidente del Gobierno del Estado, Pedro Sánchez, a culminar las transferencias este año. "El Gobierno español sabe que de lo que haga este otoño dependerá la evaluación de fin de año", ha asegurado.

Durante su intervención en su primer pleno de política general del Parlamento Vasco, Pradales ha asegurado que "el primer paso es cumplir lo acordado", y junto a ello, "dar nuevos pasos", y ha afirmado que las conversaciones para un nuevo pacto que exige esta época "no pueden prolongarse sine die".

Por ello, ha manifestado que en este curso político se deben ver "avances sustanciales" y consensuar las nuevas bases del futuro Autogobierno, con "un texto político de alto nivel". "Tenemos una oportunidad y nos corresponde aprovecharla", ha indicado.

Por ello, ha instado a "avanzar y hacerlo ya", y ha recordado que el Programa de Gobierno del PNV y PSE-EE compromete a "alcanzar un nuevo Pacto estatutario" que "debe identificar y corregir las competencias estatutarias que se han visto alteradas a través de mecanismos que han afectado o mutado su contenido".

Por ello, ha abogado por establecer "un marco de bilateralidad efectiva y un sistema de garantías imparcial". "El Pacto estatutario debe impulsar el desarrollo de capacidades políticas que estaban apuntadas en el Estatuto de Gernika o plantear nuevas competencias adecuadas a la realidad actual", ha manifestado.

Se trata de capacidades que permitan "desarrollar políticas propias para fortalecer los valores" del pueblo vasco, "avanzar en la proyección exterior de Euskadi, responder al reto migratorio, participar directamente en las instituciones de la UE, y seguir mejorando el nivel de prosperidad, bienestar y cohesión de la sociedad vasca", ha indicado.

En la ronda con los partidos políticos que ha celebrado este mes, Imanol Pradales ha "constatado el interés común por debatir y avanzar hacia un nuevo Pacto político". "Ahora es el momento de los partidos políticos. Es momento de hablar, negociar y tratar de llegar a un acuerdo, con seriedad y discreción, sin prisas, pero sin pausa", ha aseverado. Su compromiso es "favorecer el avance en este ámbito, trabajar un suelo común y, en su caso, facilitar los consensos".

SIN DILACIÓN INDEFINIDA

"Es lo que trataré de hacer. Pero este proceso no puede dilatarse indefinidamente. La razón es muy sencilla: estamos contemplando una tendencia autoritaria en nuestro entorno, y también una pulsión recentralizadora y reaccionaria en no pocos discursos y manifestaciones", ha alertado.

Por ello, como Lehendakari, se siente en la obligación de advertir en esta Cámara sobre una circunstancia determinante para futuro político: "pueden llegar tiempos muy complicados para Euskadi, un escenario de cuestionamiento de nuestro autogobierno, identidad e instituciones; un tiempo oscuro para nuestro desarrollo como país".

El Lehendakari ha dicho que es responsabilidad de los vascos "aprovechar las oportunidades, porque hay "trenes que pueden no volver a pasar en mucho tiempo". "La estabilidad en Euskadi y el momento político en el Estado son hoy factores de oportunidad. No hay tiempo que perder", ha asegurado.

Para Pradales, el nuevo Pacto estatutario exige "la misma altura política" y disposición" que el Estatuto de Gernika, abordarlo "con la máxima responsabilidad y seriedad", con "generosidad, sin jugar, sin especular con nuestro futuro político y, sobre todo, sin fallar al pueblo vasco".

Por ello, ha anunciado que en junio volverá a reunirse con las fuerzas políticas y "será el momento de analizar el recorrido realizado, evaluarlo, y establecer los pasos a seguir para cumplir con el compromiso" de ampliar y mejorar el autogobierno.

RELACIÓN EUSKADI-ESTADO

Imanol Pradales ha profundizado en el tema de la relación de Euskadi con el Estado español. A su juicio, este verano los incendios "han simbolizado la situación política en el Estado" y ha sido "una nueva prueba de la nula voluntad de entendimiento entre las fuerzas políticas, empeñadas en derruir la política como espacio de diálogo entre diferentes". "Vivimos un año electoral sin elecciones. No hay un horizonte de entendimiento para retos trascendentales", ha subrayado.

También ha denunciado que el fuego, "además de la crispación, ha alimentado la pulsión recentralizadora". "Hay quien ha utilizado los incendios para tratar de avivar la más antigua concepción jacobina del poder central y absoluto", ha lamentado.

En todo caso, ha asegurado que "la forma de responder desde Euskadi a esta realidad indeseada es mantener abiertos cauces de entendimiento y colaboración", e invertir en el diálogo "evitando que germine la semilla de la polarización y el populismo".

Según ha defendido, se trata de "perseverar en la Agenda vasca y en la credibilidad de la acción institucional". Tal como ha explicado, "prueba de ello es la agenda política bilateral" abierta con el Gobierno español, con contenidos como las competencias pendientes del Estatuto de Gernika, la propuesta de corresponsabilidad en materia de migración, la participación directa en la gestión y redistribución de los Fondos europeos o el plan de inversiones en la red eléctrica y descarbonización de la industria.

Otras temas sobre la mesa son la encomienda de gestión para avanzar en las obras de la Y vasca, la gestión de suelo público estatal para la construcción de vivienda, la propuesta de plazas MIR, la colaboración para garantizar la actividad y arraigo empresarial, la oficialidad del euskera en Europa o el impulso a la Macrorregión Atlántica.

CUMPLIMIENTO DEL ESTATUTO

El Lehendakari ha asegurado que su planteamiento es "proactivo y constructivo", y ha aludido al Estatuto de Gernika para insistir en que "el Pacto obliga", y se cuenta con "los espacios necesarios para garantizar su cumplimiento íntegro porque todas las competencias pendientes pertenecen, 'por Ley y referéndum', al pueblo vasco".

Imanol Pradales ha recordado que trasladó a Sánchez en julio que el contenido del Estatuto es una "deuda con este país prolongada por el Estado durante 46 años", y tiene una oportunidad histórica para solventarla.

Además, ha recordado que está encima ya la fecha pactada para el traspaso de las competencias, que concluiría a final de año. "Nosotros no hemos fallado y no vamos a fallar. Y el Gobierno español sabe que de lo que haga este otoño dependerá la evaluación de fin de año. El tiempo aprieta a Madrid, pero las prisas no pueden servir de excusa para no hacer bien los trabajos", ha advertido.

También ha añadido que no aceptarán "mercancías averiadas" y no permitirán que "se vacíe de contenido" el Estatuto de Gernika "o se devalúe".

Por tanto, en primer lugar, hay que "hacer efectivo el compromiso asumido" de acordar las competencias pendientes". Con el objetivo de facilitar el acuerdo, se han estructurado cuatro bloques de negociación: Seguridad social y Políticas de empleo, Infraestructuras, Seguridad pública, y Hacienda, finanzas y empresa.

El Lehendakari ha destacado que este miércoles se logró "un avance muy relevante" en el primer bloque --con el acuerdo de traspaso de las prestaciones del paro-- que interpreta y valora "como un gesto político en la buena dirección". "Aún resta cumplir el calendario acordado en su integridad", ha asegurado.