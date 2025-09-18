EH Bildu pide un nuevo estatus que "blinde" a Euskadi como nación ante la amenaza "cada vez más real" de la ultraderecha

VITORIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha emplazado al lehendakari, Imanol Pradales, a "aprovechar la ventana de oportunidad" actual para acordar "un nuevo estatus político" que reconozca a Euskadi como nación y que le otorgue un "blindaje" frente a la amenaza "cada vez más real" que, para su "identidad nacional" y su autogobierno, representa un eventual gobierno "de ultraderecha" en el Estado.

Otxandiano ha iniciado su intervención en el debate de política general del Parlamento Vasco afirmando que resulta "un imperativo ético y urgente" parar el "genocidio" de Israel contra la población de Gaza, y ha denunciado la "pasividad" de la Unión Europea y de los estados ante esta situación.

Por el contrario, ha subrayado que "la sociedad civil está dando el nivel que no están dando los gobiernos", y que la sociedad vasca y quienes han participado en las movilizaciones contra Israel de la pasada Vuelta a España "han sido un ejemplo".

Pello Otxandiano ha coincidido con el diagnóstico del lehendakari sobre el riesgo que representa "el ascenso de una ultraderecha cada vez más influyente en Europa", donde "cada vez está en más gobiernos, cada vez influye en más gobiernos, y cada vez tiene más capacidad para marcar la agenda pública y para influir en el debate público".

El portavoz de EH Bildu ha manifestado que "ya estamos empezando a ver el efecto de esto en las calles de Euskal Herria", con "la aceleración de la crisis climática y el incremento del precio de la vivienda" derivado de las políticas neoliberales.

"Si esto es así, si estamos ante una amenaza casi existencial, es decir, si las posibilidades de un gobierno de ultraderecha son cada vez más reales, con una agenda regresiva y supremacista y con un grave ataque a nuestro gobierno y a nuestras instituciones, las cosas no pueden seguir igual", ha advertido.