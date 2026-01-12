Predominio de nubes medias y altas, viento del sur y temperaturas sin grandes cambios, este martes en Euskadi

Archivo - Urdaibai (Bizkaia) en una jornada nubosa - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi predominio de nubes medias y altas, que serán más abundantes a partir de la segunda mitad del día, con alguna probable precipitación débil.

El viento del sur soplará con intensidad durante la primera parte de la jornada, aunque tenderá a amainar conforme avance la tarde y durante la noche.

Las temperaturas se mantendrán sin cambios significativos, pero podrían descender ligeramente en la mitad norte y subir en la mitad sur del territorio.