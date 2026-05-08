Presentadas dos denuncias por suministro de droga a menores de un centro de Álava durante un viaje de estudios

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VITORIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha recogido dos denuncias por el supuesto suministro de sustancias estupefacientes a estudiantes en el transcurso del viaje de estudios de un centro escolar de Durana (Álava)

La Policía vasca ha confirmado a Europa Press, que las diligencias se abrieron este pasado miércoles, 6 de mayo, tras el registro de sendas denuncias en dependencias de la Ertzaintza en Vitoria.

Según ha adelantado EiTB los hechos se habrían producido durante un crucero por el Mediteráneo en el que participaron alumnos de la Ikastola Ikasbidea de Durana.

Algunos de los estudiantes comunicaron con sus familias para informarles de que sospechaban que una pareja de entre 20 y 25 años, con la que habían matenido contacto, había arrojado sustancias en las bebidas de varias chicas.