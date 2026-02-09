Presentan ante el Ararteko 14.000 firmas para exigir que las pensiones públicas se "blinden" en la Constitución

BILBAO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) en el País Vasco han presentado este lunes al Ararteko 14.000 firmas recogidas esta comunidad autónoma para exigir que las pensiones públicas se "blinden" en la Constitución como derecho fundamental para que "ningún gobierno pueda recortarlas ni privatizarlas".

La iniciativa forma parte de la campaña estatal de la MERP y supone un paso previo a las movilizaciones conjuntas que se celebrarán a finales de febrero en diversas ciudades, según han explicado desde este colectivo.

Miembros de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones han entregado "una nueva entrega de alrededor de 14.000 firmas" recogidas en Euskadi en la sede del Ararteko en Bilbao para "reivindicar el blindaje constitucional" de las pensiones públicas porque es "fundamental" que sean reconocidas "como derecho fundamental".

El objetivo, ha explicado uno de sus portavoces, es que "ningún gobierno actual o futuro pueda recortar ni privatizar el sistema público de pensiones". Así, ha reivindicado el mantenimiento del poder adquisitivo a los pensionistas.

En un contexto de "presiones para ampliar el periodo de cálculo, revisar la indexación al IPC o ajustar la edad de jubilación", la plataforma defiende que "el blindaje constitucional es la única garantía estructural que protege a pensionistas actuales y futuros frente a posibles recortes".

La MERP, que agrupa a cientos de organizaciones sociales y sindicales en el Estado, ha insistido en que las pensiones son "columna vertebral del Estado del bienestar" y no pueden "depender de decisiones políticas coyunturales".