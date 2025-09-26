El presidente del TSJPV reclama más juezas y jueces para hacer frente al déficit de la planta judicial en Euskadi

El Lehendakari, Imanol Pradales (c), acude a la Apertura del Año Judicial 2025-2026, junto al ministro de Justicia, Félix Bolaños (2d), y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana - David de Haro - Europa Press

BILBAO 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, ha reclamado la creación de más plazas judiciales para hacer frente al "déficit de la planta judicial en Euskadi", porque es "el punto más vulnerable del sistema de justicia" en la Comunidad Autónoma.

Subijana ha hecho estas afirmaciones durante el acto de apertura del Año Judicial 2025-2026 celebrado en el Palacio de Justicia de Bilbao --que ha contado con la presencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños--, entre otras autoridades, y en el que también han intervenido el Lehendakari, Imanol Pradales, y la Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán.

En su discurso, el máximo representante del TSJPV ha realizado una radiografía de la situación del sistema institucional de justicia en el Euskadi y se ha referido al proceso de aplicación de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Según ha subrayado, los índices de pendencia y congestión "siguen al alza" en Euskadi y que el déficit de la planta judicial es "el punto más vulnerable del sistema de justicia" en el País Vasco, que mantiene una ratio de siete puntos menos de juezas y jueces por cada 100.000 habitantes respecto de la media de la Unión Europea (17 en la UE y 10,1 en Euskadi).

También ha explicado que los juzgados más saturados son los de Instancia de las tres capitales vascas y los de Barakaldo, así como los de lo Social de Bilbao, y ha advertido de que comienzan a "atisbarse" también "puntos de tensión en el orden penal con un alargamiento del tiempo de duración media de los enjuiciamientos".

Iñaki Subijana ha recordado que uno de los propósitos de la Ley Orgánica 1/2025 es afrontar el déficit de la planta judicial favoreciendo la creación de plazas de juezas y jueces sin necesidad de crear toda una oficina judicial de acompañamiento.

"Sin temor a la exageración, puede afirmarse que en la consecución de esta finalidad radicará gran parte del éxito o fracaso del objetivo legal de que el poder de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado se realice a través de un servicio público eficaz y eficiente", ha afirmado.

Subijana ha añadido que "la consecución de un número de juezas y jueces que permita resolver los procesos en un plazo razonable ha de hacerse mediante una planificada convocatoria de plazas que tenga en cuenta las necesidades existentes y las que se pueden generar con la jubilación los próximos años de un número significativo de integrantes de la Carrera Judicial".

JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

"Los vientos que llegan hasta el momento respecto a la planta judicial, sin embargo, no transitan en esa dirección", ha matizado el presidente del TSJPV, que ha justificado esta afirmación en lo sucedido en Euskadi en el ámbito de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, tras la petición de creación de nuevas plazas judiciales.

En esta línea, ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco plantearon la necesidad de crear una plaza judicial adicional en cada una de las Secciones de Violencia sobre la Mujer de Barakaldo, Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz.

Sin embargo, ha lamentado que se haya publicado un Real Decreto "que únicamente crea la plaza de Barakaldo, y lo hace quitando y transformando una de la Sección de Instrucción" de ese partido judicial, una decisión, que, a su juicio, es una "plasmación de uno de los postulados de la teoría económica del decrecimiento: 'con menos hay que conseguir más'".

Iñaki Subijana ha recordado también que el pasado mes julio el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifró en 509 el número de nuevas plazas de juezas y jueces imprescindibles en el conjunto de España para agilizar la actividad judicial, de las que 195 calificó de prioritarias.

En el caso de Euskadi, la propuesta aprobada por el CGPJ en julio, que se remitió al Ministerio de Justicia para su toma en consideración de cara a la programación del desarrollo de la planta judicial en 2025, consideraba "imprescindible" la creación de cinco nuevas plazas judiciales en la Comunidad Autónoma Vasca, pero ninguna de ellas figura entre las prioritarias.

"De limitarse la creación a las calificadas de prioritarias, se consolidaría el déficit de planta judicial en esta Comunidad, que es el punto más vulnerable del sistema de justicia en Euskadi", ha insistido.

Además de Félix Bolaños, han asistido al acto de apertura del Año Judicial, la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, la vicelehendakari Primera y titular de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, entre otros.

De forma previa, Subijana ha mantenido un encuentro con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que también ha saludado a los integrantes de la Sala de Gobierno del TSJPV.