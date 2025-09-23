El presidente del TSJPV se reúne con Félix Bolaños este viernes antes del inicio del año judicial en Euskadi

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños - Fernando Sánchez - Europa Press

BILBAO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Iñaki Subijana, se reunirá este próximo viernes en Bilbao con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, de forma previa a la apertura del año judicial en Euskadi.

Según ha informado el TSJPV, el acto de apertura del curso judicial 2025-2026 dará inicio a las 13.00 horas, con las intervenciones del presidente del alto Tribunal vasco, la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, y el Lehendakari, Imanol Pradales.

El ministro llegará al Palacio de Justicia a las 11.30 horas y seguidamente mantendrá un encuentro con Iñaki Subijana. Está previsto que Bolaños también salude a los magistrados y magistradas que integran la Sala de Gobierno del TSJPV.