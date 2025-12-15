Los presupuestos de Gipuzkoa continúan su tramitación tras aprobarse las 62 transaccionales de PNV, PSE y Podemos

Pleno de las Juntas Generales de Gipuzkoa - JUNTAS GENERALES DE GIPUZKOA

SAN SEBASTIÁN 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto Foral de Presupuestos sigue su curso, una vez que la comisión de Hacienda y Finanzas ha aprobado este lunes las 62 enmiendas transaccionales de PNV, PSE-PSOE y Elkarrekin Podemos, con el voto de las tres formaciones. El grupo juntero del PP ha votado sí en 57 enmiendas, y se ha opuesto a cinco, mientras que EH Bildu ha votado en contra a todas ellas.

Por otro lado, las tres fuerzas que han alcanzado el acuerdo presupuestario han rechazado todas las enmiendas presentadas por la coalición soberanista y la formación popular.

Asimismo, la parte de las cuentas de Gipuzkoa que no ha sido enmendada también ha sido aprobada con el voto a favor de PNV, PSE y Elkarrekin Podemos, mientras que EH Bildu y PP han votado en contra. El último trámite tendrá lugar este próximo viernes con el Pleno de debate y aprobación de la Norma Foral de los Presupuestos de Gipuzkoa de 2026.

En un comunicado, EH Bildu ha considerado que es "evidente la opción de la Diputación de no aceptar las aportaciones de la izquierda soberanista" y ha criticado que el Gobierno foral "ha optado por la vía más sencilla" y ha llegado a un "acuerdo barato" con Elkarrekin Podemos.

Para la coalición independentista, las enmiendas parciales, por importe de 52,3 millones de euros, "permitían consolidar los presupuestos en la dirección social y estratégica, en especial para fortalecer el sistema público de cuidados, impulsar la movilidad sostenible, profundizar en la transición energética, impulsar la alimentación de proximidad, situar al euskera en primera línea como eje estratégico y abordar el problema de la vivienda".

En esa línea, ha opinado que Elkarrekin Podemos ha firmado "un acuerdo difícil de entender" con los partidos que componen el Ejecutivo foral, en el que "se han recortado las prestaciones por el cuidado de familiares en el hogar y por los servicios de protección de menores". A su juicio, es "preocupante y doloroso" que en un presupuesto de 1.200 millones de euros "se hagan recortes precisamente en las áreas que más apoyo necesitan".

Para EH Bildu, "es inaceptable que mientras se propaga a los cuatro vientos una mayor inversión en políticas sociales, se hagan recortes de otra índole precisamente en políticas sociales".