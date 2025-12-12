Previsiones meteorológicas del País Vasco para mañana, día 13

Archivo - Cielo despejado sobre Bizkaia - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi una jornada de ambiente soleado en general con nieblas que en algunos puntos del interior podrían ser persistentes.

En el resto del territorio habrá pocas nubes, con algunas nubes bajas o bruma a partir de la tarde en zonas de costa. Las temperaturas continuarán sin demasiados cambios, tendiendo a subir las máximas y a bajar las mínimas.

El viento será variable, picando del sur por la mañana y del norte por la tarde.