Previsiones meteorológicas del País Vasco para mañana, día 5

BILBAO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología prevé para este domingo en Euskadi un descenso notable de las temperaturas, que serán otoñales, y viento intenso de componente norte.

Las máximas apenas superarán los 20 °C en todo el territorio, y la lluvia caerá sobre todo durante la primera mitad del día y especialmente en el norte, donde localmente se pueden dar algunos chaparrones. Por la tarde se abrirán claros, que serán más patentes en las comarcas del sur.

Las temperaturas máximas en las capitales serán de 18 grados en Bilbao, 17 en San Sebastián y 16 en Vitoria-Gasteiz.