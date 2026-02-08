Previsiones meteorológicas del País Vasco para mañana, día 9

Previsiones meteorológicas del País Vasco para mañana, día 30 - EUROPA PRESS

BILBAO 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi una jornada de cielos plomizos. Durante buena parte del día la lluvia podrá estar presente, pero en pequeñas dosis.

De madrugada y a primeras horas se producirán algunos chubascos. Después habrá un parón durante las horas centrales y a partir de la tarde arreciarán los chubascos, sobre todo en la zona cantábrica, donde podrán ser persistentes al final del día.

El viento soplará de componente sur, aunque no se espera que lo haga con especial intensidad. El ambiente será más templado y se podrán superar los 15 °C cerca de la costa.